Španija je savladala Francusku sa 2:0 i za titulu prvaka sveta boriće se protiv pobednika meča Argentina - Engleska.

Crvena furija je održala čas fudbala "trikolorima" i sasvim zasluženo došla do trijumfa.

Prva zvezda Francuske Kilijan Mbape, popularni diktator, bio je gotovo neprimetan, nikako nije uspevao da pronađe rešenje za organizovanu igru reprezentacije Španije.

Uskoro opširnije...

FRANCUSKA - ŠPANIJA 0:2 (0:1)

Stadion: AT&T (Dalas)

Sudija: Ivan Barton (El Salvador)

Kraj! Španija je u finalu! 90. minut - Igraće se još sedam minuta. 88. minut - Slobodan udarac za Francusku, loše ga je izveo Mbape. 82.minut - Kakvo istrčavanje Simona, u stilu Manuela Nojera iz najboljih dana. Došla je lopta do Duea, probao je mladi krilni fudbaler ali je golman Furije stigao da se vrati u kazneni prostor i odbrani i taj udarac.

74. minut - Francuska neprepoznatljiva, njihova daleko najlošija utakmica na prvenstvu.

69. minut - Šalje Barton fudbalere na pauzu.

67. minut - Dobar pokušaj Mbapea, izblokiran je.

58. minut - Goooool! Poro je duplirao prednost, Španija je jako blizu ulaska u finale! Sjajna akcija crvene furije, Pedro Poro je ostao potpuno sam.

51. minut - Istrčao je lepo Jamal, dobio dobru loptu koju nije do kraja iskontorlisao i na kraju je pogodio Menjana koji je istrčao i skratio mu ugao.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme.

Poluvreme, Španija bliža finalu!

45. minut - Igraće se još šest minuta u prvom poluvremenu.

42.minut - Sjajan pas u prostor Rabijoa, istrčao je odlično Mbape, ovoga puta izbegao ofsajd, ali je Unaj Simon sjajno istrčao i klizećim startom izbio loptu.

38. minut - Kakva akcija fudbalera Španije! Pogrešio je Menjon, Jamal je poslao sjajnu loptu u srce kaznenog prostora ka Ruizu, ali je sjajno intervenisao Upamekano.

30. minut - Novi problem za Francusku, povredio se Saliba i neće moći da nastavi utakmicu. Umesto njega ušao je Lakroa.

24. minut - Idemo na pauzu za hidrataciju.

22. minut - Gooool! Španija vodi, precizan je Ojarzabal!

20. minut - Penal za Španiju! Neoprezan start Dinja nad Jamalom!

16. minut - Panika u timu Španije zbog kontre Mbapea, ali sve je na kraju završeno blokiranim centaršutem Olisea.

10. minut - Lepa prilika za Španiju iz slobodnog udarca sa 16, 17 metara, ali Baena je pogodio živi zid.

6.minut - Prvi udarac iz ugla na ovoj utakmici, izveli su ga trikolori, ali nije bilo ozbiljnije pretnje po gol Simona

1.minut - Utakmica je počela!

20.42 - Ovo je prvi put još od Mundijala 1990. da su polufinala sačinjena od bivših prvaka sveta, a veličina ovih reprezentacija se vidi i po samim trofejima u vitrinama - Španci su četvorostruki evropski prvaci, te osvajači Mundijala 2010. godine, dok su Trikolori osvojili po dva svetska i evropska prvenstva

19.28 - Francuzi su ostvarili sve pobede uz impresivnu gol razliku 17 prema 2. Španija je u šest utakmica primila samo jedan gol, uz 11 datih.

19.26 - Sa jedne strane je brilijantna napadačka trojka Francuske Mbape, Olise, Dembele, sa druge strane sistem Luisa de la Fuentea, koji je Španiju doveo do evropskog trona, a sada žele i svetski.

19.25 - Dobro veče i dobordošli na blog našeg portala posvećen polufinalu Svetskog prvenstva u fudbalu u kojem se sastaju Francuska i Španija. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Dalasa.