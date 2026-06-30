10.25 - Teodora Kostović je odgovorila Arini Sabalenki.

09.54 - Oštra prozivka na račun Janika Sinera.

09.50 - Arina Sabalenka je brutalno ponizila Teodoru Kostović. Više o tome OVDE.

09.45 - Kada je reč o srpskim predstavnicima, danas će na teren Dušan Lajović, koji je u glavni žreb upao kao srećni gubitnik nakon povlačenja Džeka Drejpera. Igraće protiv Tejlora Frica i taj meč je na programu oko 14 časova.

09.40 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen drugom danu Vimbldona. Šta se sve dešavalo u ponedeljak možete videti OVDE.