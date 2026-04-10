Porto je poveo već u 11. minutu preko Vilijama Gomeša i delovalo je da ima potpunu kontrolu nad utakmicom u drugom po jačini evropskom klupskom takmičenju.

Međutim, samo pet minuta kasnije je usledio pravi šok na čuvenom "Dragau".

Naime, Martim Fernandeš pokušao je da vrati loptu golmanu sa velike udaljenosti, ali Diogo Košta nije očekivao takav potez. Lopta je završila u mreži, pa su „šumari“ praktično dobili poklon-gol za 1:1.

Do kraja susreta domaći tim je stvarao šanse, ali nije uspeo da ih realizuje, pa će na revanš na 'Siti Graundu' otići bez prednosti.

Srpski reprezentativac Nikola Milenković, nije bio u startnoj postavi, ali je ušao početkom drugog poluvremena.