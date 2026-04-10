On veruje da omladinska škola dobro radi.

-Bitan je sistem. Ajaks već godinama ima jednu od najboljih škola na svetu, stoji iza onoga što radi. Nema prečica. Partizan je prepoznat po tome što je izbacivao kvalitetne mlade igrače. Svi ljudi iz kluba mogu da budu ponosni na to što 70 odsto sadašnjih prvotimaca dolazi iz omladinske škole - kazao je direktor Partizanove škole za Sportski žurnal.

Naravno, široj javnosti su talenti prva asocijacija na transfere…

-Trenutno prodajemo potencijal, ne gotovog igrača. Neko je posle dve, tri utakmice odmah na glasu. Potrebno je da mladi ostanu i steknu iskustvo u seniorskom fudbalu, fizički nadođu, pa tek posle nekoliko godina odu - rekao je Sulejmani.