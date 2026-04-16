Đani Infantino, predsednik FIFA, je izjavio da će Iran “sigurno” učestvovati na Svetskom prvenstvu uprkos ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Govoreći na forumu u Vašingtonu, Infantino je rekao da je važno da Iran učestvuje na Svetskom prvenstvu, iako je njegovo učešće dovedeno u pitanje nakon što su SAD i Izrael izveli vazdušne napade na tu zemlju.

- Iranski tim dolazi sigurno. Da. Nadamo se da će do tada, naravno, situacija biti mirna. Kao što sam rekao, to bi svakako pomoglo. Ali Iran mora da dođe. Naravno, oni predstavljaju svoj narod. Kvalifikovali su se. Igrači žele da igraju - rekao je prvi čovek FIFA.

Infantino se pre dve nedelje sastao sa iranskom reprezentacijom u Antaliji u Turskoj i rekao je u sredu da je bio impresioniran.

- Otišao sam da ih vidim. Zaista su prilično dobar tim. I zaista žele da igraju i treba da igraju. Sport bi sada trebalo da bude van politike.