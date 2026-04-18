Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Vojvodinu u 31. kolu Superlige Srbije. Ovo je prvo kolo plej-ofa, a na "Marakani" ćemo gledati okršaj prvog i drugog na tabeli. Crveno-beli imaju 13 bodova više od Novosađana i eventualnom pobedom bi došli na korak od titule.

CRVENA ZVEZDA - VOJVODINA 0:0

Stadion Rajko Mitić

Sudija: Dejan Trifković

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Učena, Veljković, Eraković - Seol, Krunić, Elšnik, Avdić - Kostov - Katai, Arnautović.

VOJVODINA: Rosić - Nikolić, Crnomarković, Tanjga, Baros - Petrović, Savićević - Ranđelović, Veličković, Vidosavljević - Vukanović.

30. minut - Kakva priika za Vojvodinu! Lazar Ranđelović je pogodio prečku. Na drugoj strani je odmah Arnautović imao veliku priliku, ali je lopta otišla pored gola.

21. minut - Vojvodina je ostala sa igračem manje. Tanjga je dobio drugi žuti karton i mora u svlačionicu. Ovo je ozbiljan udarac za goste.

18. minut - Seol je dobrom fintom sebi stvorio dobru poziciju za šut. Gađao je levom nogom, malo pored gola.

11. minut - Avdić je uspeo da iznudi slobodan udarac posle prekršaja Tanjge, ali nije bilo opasnosti po gol Novosađana.

5. minut - Očekivano, Zvezda ima inicijativu na početku meča, ali je Vojvodina odmah pokazala da se neće lako predati.

Utakmica je počela!

16:41 - Vojvodina je oba puta ove sezone pobedila Zvezdu. Najpre je u Novom Sadu bilo 3:2 i to nakon što je Zvezda vodila 2:0, a nedugo zatim su "lale" slavile i u Beogradu minimalnim rezultatom. Nema sumnje da će crveno-beli imati veliki motiv da se revanširaju današnjem protivniku.

16:10 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici 31. kola Superlige Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine.