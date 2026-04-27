Najgore vesti za Panatinaikos sa treninga u Valensiji. Uoči početka plej-ofa Evrolige, Ergin Ataman je ostao bez kapitena – Kostasa Slukasa.

Tokom jedne vežbe se samo uhvatio za koleno i odmah je bilo jasno da nešto nije u redu, a posle pregleda je bilo evidentno da grčki plejmejker neće moći da pomogne timu u narednom periodu.

Slukas je povredio meniskus i sasvim sigurno će propustiti kompletnu seriju sa Valensijom, a veliko je pitanje i da li će se vraćati, pošto SDNA pominje kako će morati na operaciju.

Čekaju se zvanične informacije iz kluba, ali ne deluje dobro za Zelene.