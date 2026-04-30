JEDINSTVO UB - CRVENA ZVEZDA 1:1 (1:1)

Jedinstvo Ub: Pavličić - Aćimović, Kesić, Paić, Miljković - Jokić, Ilić, Terzić. Hamdu - Paunović, Denzel.

Crvena zvezda: Glazer - Eraković, Veljković, Učena - Seol, Elšnik, Krunić, Tiknizijan - Kostov - Duarte, Enem

46. minut - Počelo je drugo poluvreme!

POLUVREME!

43. minut - GOOOOOOL! Šok za Zvezdu! Paunović skače posle odličnog centaršuta Ilića i donosi izjednačenje Jedinstvu!

17. minut - Imao je sada Bruno Duarte dobru poziciju, ali je loše šutirao. Ništa od novog gola.

07. minut - GOOOOL! Vodi Zvezda! Gužva u kaznenom prostoru domaćih, šut Enema koji je bio izblokiran i lopta je došla du Učene koji menja rezultat!

19.01 - Utakmica je počela!

18.10 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču polufinala Kupa Srbije između Jedinstva i Crvene zvezde.