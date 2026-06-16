Fudbalska reprezentacija Srbije do 19 godina 29. juna počinje takmičenje na Evropskom prvenstvu gde će pokušati da dođu do što boljeg rezultata, ali i overe vizu za Svetsko prvenstvo za igrače do 20 godina.

Međutim, kako se bliži saopštavanje spiska Gordana Petrića tako jedno po jedno ime otpada sa spiska. Adem Avdić i Veljko Milosavljević su se povredili i neće moći da igraju, a sada "Mozzartsport" piše da Lajpcig i Anderleht na puštaju Andriju Maksimovića i Mihajla Cvetkovića.

To bi bio ozbiljan udarac za našu selekciju koja bi mogla da ostane bez još dva startera. Videćemo kako će na kraju izgledati konačan spisak Petrića koji bi trebalo da bude objavljen narednih dana.

Srbija igra u grupi B protiv Hrvatske, Italije i Ukrajine. Po dve najbolje selekcije iz grupe prolaze u polufinale, dok će treći igrati baraž za dodatno mesto na U20 Svetskom prvenstvu, istom onom koje su "orlići" osvojili 2015. godine.