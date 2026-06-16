Američke teniserke Serena i Venus Vilijams dobile su specijalnu pozivnicu za učešće na Vimbldonu u dubl konkurenciji, saopštili su danas organizatori turnira.

Organizatori trećeg grend slem turnira u sezoni podelili su sedam "vajld karda" za dubl u ženskoj konkurenciji, a jedan je pripao sestrama Vilijams.

Serena i Venus Vilijams su zajedno osvojile 14 grend slem titula u dublu, od čega šest na Vimbldonu i to 2000, 2002, 2008, 2009, 2012. i 2016. godine. Njih dve su poslednji put igrale zajedno u dublu na US Openu 2022. godine.

Specijalnu pozivnicu za glavni žreb singla u muškoj konkurenciji dobili su bugarski teniser Grigor Dimitrov, Švajcarac Sten Vavrinka, kao i Britanci Džejkob Fernli, Artur Feri, Džek Pinington Džons i Tobi Samjuel, dok će dve specijalne pozivnice naknadno biti dodeljene.

Organizatori Vimbldona su vajl kard u ženskom singlu dodelili Poljakinji Maji Hvalinskoj, kao i Britankama Harijet Dart, Ališi Dudeni, Hani Klugman, Miki Stojsavljević, Keti Svon i Mimi Ksu, dok će jedna specijalna pozivnica biti naknadno podeljena.

Vajld kard u muškom dublu dobili su Australijanac Nik Kirjos i Aleksandar Bublik iz Kazahstana, kao i još četiri britanska dubla.

Vimbldon će biti odigran od 29. juna do 12. jula.