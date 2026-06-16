Engleski fudbaler Tino Livramento propustiće zbog povrede tetive Svetsko prvenstvo, preneo je danas Skaj sport.

Livramento (23) je za reprezentaciju Engleske odigrao pet mečeva, a povredio se na treningu. On je fudbaler Njukasla, a tokom sezone imao je problema sa povredama.

Skaj sport je preneo da je selektor Engleske Tomas Tuhel odlučio da u u nacionalni tim umesto Livramenta pozove fudbalera Čelsija Trevoa Čalobu, koji je bio na odmoru u SAD. On je za reprezentaciju Engleske debitovao prošle godine.

Fudbaleri Engleske će prvi meč na SP odigrati sutra od 22 časa u Arlingtonu protiv Hrvatske. U grupi L na SP pored Engleske i Hrvatske igraće i selekcije Gane i Paname.