Nekada velika nada Crvene zvezde i momak koji je u mlađim kategorijama mnogo obećavao pronašao je novi klub.

Aleksandar Kahvić, mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine nije dočekao šansu na "Marakani", ali je svoj potencijal uspeo da naplati.

Igrao je na pozajmici u Makabiju iz Haife, a onda se vratio i počeo da rešeta u dresu OFK Beograda odakle je prešao u nemački Ulm za 1.500.000 evra. Ipak, ispadanje u treći rang značilo je i da Kahvić mora da potraži novi klub.

Posle pozajmice u Domžalama sada je prešao u redove kluba koji je lansirao Nemanju Matića, slovačke Košice gde je predstavljen.

Skautirao ga je nekadašnji direktor Teri Vest, koji je siguran da će Kahvić biti pravi target men u sistemu Petera Čenaka.