Fener, koji je branilac titule, sada se izjednačio na prvom mestu na tabeli sa Bešiktašem, oba tima imaju skor 22-4. Efes je šesti sa učinkom 16-10.

Fener je dobro otvorio meč, a Efes je konstantno bio tu, pokušavao je da se vrati i doše do proeokreta.

Ipak, kada je Onuralp Bitim pogodio tri uzastopne trojke u trećoj četvrtini, bilo je jasno da domaćin teško može do preokreta – pred poslednju deonicu rezultat je bio 69:56.

U završnici se ništa značajnije nije promenilo. Fenerbahče je nastavio da pogađa sa distance i mirno priveo meč kraju. Gosti su utakmicu završili sa čak 16 pogođenih trojki iz 34 pokušaja.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Talen Horton-Taker sa 17 poena, dok je Vejd Boldvin dodao 11.

Kod Efesa istakao se Vensan Poarije sa 17 poena, a dvocifren je bio i Rodrig Boboa sa 10.