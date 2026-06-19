Tokom utakmice Bosna i Hercegovina - Švajcarska mnogi navijači nisu mogli da skrenu pogled kada bi ugledali zanosnu damu u crvenoj uskoj kombinaciji.

Oni koji je nisu odmah prepoznali nisu bili svesni da je u pitanju planetarna zvezda Džin Mari popularna američka pop i hip-hop umetnica, glumica i jedna od najuticajnijih influenserki današnjice.

Džin Mari je prava multimedijalna zvezda sa preko 3,3 miliona pratilaca na TikToku, a njena muzička karijera ide uzlaznom putanjom. Njen hit singl "RUMP" dospeo je do neverovatnog 3. mesta na prestižnoj "Billboard Hot 100 listi", što je uspeh kojim se malo ko može pohvaliti.

Pored muzike, Džin je ostvarila zapažene uloge u serijama kao što su "Ballers" (HBO) i "The Glades".