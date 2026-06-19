Pored Mesijeve dominacije na terenu, pažnju javnosti i navijača privukao je detalj sa tribina.

Supruga argentinskog kapitena, Antonela Rokuzo, snimljena je u VIP loži stadiona u Kanzas Sitiju kako se, neposredno pre početka meča, predano moli. Ovaj intimni gest, koji je brzo postao viralan na društvenim mrežama, navijači su odmah povezali sa Mesijevom briljantnom partijom.

Sa 38 godina (uskoro 39), Mesi je u Kanzas Sitiju ispisao nove stranice fudbalske istorije. Postao je prvi fudbaler u istoriji koji je nastupio na šest svetskih prvenstava (uspeh koji deli sa Giljermom Očoom i Kristijanom Ronaldom). Utakmica protiv Alžira bila je ujedno i njegov 200. nastup u dresu nacionalnog tima.

Osim toga, Mesi je postao najstariji igrač koji je postigao het-trik na Mundijalu, a sa ukupno 16 postignutih golova na svetskim smotrama, izjednačio se na vrhu večne liste strelaca sa Nemcem Miroslavom Klozeom.

Nakon meča, Antonela Rokuzo proslavila je uspeh supruga i na društvenim mrežama, podelivši fotografije sa stadiona na kojima je bila u društvu sinova Tijaga, Matea i Ćira. „Idemo, Argentina! Uvek smo uz tebe. Neverovatan si!“, poručila je ona u emotivnoj objavi.