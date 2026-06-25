Domaćin Meksiko igrao je meč bez rezultatskog značaja, ali... Odirali su pošteno i jako do kraja. Pobedili su Češku sa 3:0 i tako je izbacili sa Svetskog prvenstva.
Ovaj meč ostaće upamćen i po tome da je u drugom poluvremenu ušao Giljermo Očoa.
Meksiko prolazi dalje sa prvog mesta, dok je Češka završila svoje učešće.
Južna Afrika je šokirala Južnu Koreju! Golom Maseka u drugom poluvremenu ova reprezentacija uspela je da sa drugog mesta prođe dalje u narednu rundu.
Ovo je prvi put u istoriji Mundijala da se J. Afrika plasirala u nokaut fazu. Do sada su uvek takmičenje završavali u grupi.
Meksiko je završio prvi u grupi sa devet bodova, Južna Afrika druga sa četiri, Južna Koreja treća sa tri a Češka je zauzela poslednje mesto u grupi sa samo jednim osvojenim bodom.
Tok utakmice:
Južna Afrika - Južna Koreja 1:0
Južna Afrika (4-2-3-1): Vilijams – Mudau, Okon, Embokazi, Modiba – Embata, Sithol – Maseko, Mofokeng, Apolis – Makgopa
Južna Koreja (3-4-2-1): Kim – H. Li, Kim, G. Li – Seol, Paik, I. Hvan, T. Li – K. Li, H. Hvan – Oh
Češka - Meksiko 0:3 (0:0)
Češka (3-4-2-1): Kovarž – Holeš, Hranač, Krejči – Coufal, Sadilek, Červ, Dudera – Šulc, Visinski – Hložek.
Meksiko (4-3-3): Ranhel – Sančez, Rejes, Montes,Čavez – Mora, Alvarez, Romo – Alvarado, Martinez, Kvinjones.
Drugo poluvreme:
90+3 - Meksiko daje još jedna gol! Strelac je Fidalgo.
78.minut - Giljermo Očoa ulazi u igru. Nije svakidašnje da golman menja golmana bez razloga, ali kada je ovaj čovek u pitanju... Najstariji Meksikanac koji će igrati na Mundijalu, debitovao je pre 21 godinu.
63. minut - Kako je krenulo! Južna Afrika vodi, gol je postigao Maseko!
61. minut - Evo još jednog gola! Sančez je pao u šesnaestercu, lopta mu je pobegla, ali problema nije bilo za Kinjonesa.
60. minut - Napada Koreja, pokušao je Oh, ali nije uspeo.
55.minut - Konačno! Evo prvog gola na ove dve utakmice, Čavez je pogodio za Meksiko.
46.minut - Utakmice su nastavljene!
Prvo poluvreme:
37. minut - Pokušao je Rejest atraktivno, ali nije pogodio metu.
30. minut - Makop je izašao sam ispred gola Južne Koreje i nije uspeo da pogodi metu.
30.minut - Nema mnogo dešavanja na terenu.
23. minut - Vreme je za pauzu...
8. minut - Velika šansa za Češku, Višinski je promašio iz sjajne situacije.
7. minut - Tukao je Kang Li, ali nije pogodio metu.
3. minut - Početno ispitivanje snaga traje, lagano su svi ušli u meč.
1.minut - Utakmice su počele!
02.30 - Šta kome treba? Meksiku je svejedno, Koreja ide dalje ako ne izgubi. Češka se nada porazu Koreje i pobedi protiv Meksika, a Južna Afrika da Češka neće dobiti Meksiko i da će oni savladati Koreju!
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