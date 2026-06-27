Grupna faza Mundijala se polako bliži kraju, a sada je došao red na završne bitke u grupi G, gde će snage odmeriti Egipat i Iran, odnosno Novi Zeland i Belgija.

Sva dešavanja sa ove dve utakmice možete pratiti putem našeg LIVE bloga.

EGIPAT - IRAN 1:1

Stadion Sijetl

Sudija: Šimon Marčinjak

EGIPAT (4-2-3-1): Šobeir - Hani, Abdelmonem, Rabija, Fatuh - Saber, Lašin - Ziko, Salah, Ašur - Trezege IRAN (5-3-2): Beiranvand - Mohamadi, Nemati, Kalilzadeh, Kanani, Rezaejan - Ezatolahi, Gorbani, Godos - Mohebi, Taremi

NOVI ZELAND - BELGIJA 0:1

Stadion: BC Place, Vankuver

Sudija: Adham Makadmeh

NOVI ZELAND (4-2-3-1): Krokomb - Pejn, Surmen, Bindon, Kakaće - Stamenić, Bel - Tomas, Sing, Džast - Vud

BELGIJA (4-2-3-1): Kurtoa - De Kujper, Teat, Mehele, Kastanj - Tilemans, Vanaken - Doku, De Brujne, Trosar - De Ketelare

40. minut - Opao je tempo na obe utakmice u završnici prvog poluvremena.

34. minut - Šansa za Iran! Lopta je stigla do Rezajana koji je gađao iz prve. Lopta ide preko gola.

28. minut - Gooool! Belgija napokon dolazi do gola. Neoprezan je bio Tim Pejn. Lopta ga je pogodila u kuk i pala pred Trosara koji potom postiže pogodak za vođstvo "đavola".

22. minut - Nema penala za Belgiju! Surmen je igrao rukom nakon šuta De Brujnea. Sudija je otišao da pogleda snimak, ali je ustanovljeno da je štoper Novog Zelanda bio u prirodnom položaju, tako da od jedanesterca nema ništa. Ova odluka arbitra je izazvala veliko nezadovoljstvo među belgijskim navijačima.

13. minut - Goooool! Stiže Iran do izjednačenja! Nije uspeo pre dva minuta da pogodi Taremi sa bele tačke, ali sada jeste Rezian iz igre. Naleteo je na odbijenu loptu i poslao je u mrežu za 1:1.

12. minut - Udarac De Brujnea u okvir gola, brani Krokomb.

11. minut - Stativa! Veliku šansu je imao Leandre Trosar. Gađao je napadač Arsenala sa leve strane, ali nije imao sreće pošto je pogodio okvir gola.

11. minut - Nema gola! Taremi je promašio penal. Šober je odbranio njegov udarac i ostaje 1:0 za Egipat.

9. minut - Biće penal za Iran!

5. minut - Goooool! Rano vođstvo Egipta u Sijetlu! Saber postiže pogodak. Beiranvand je odbio loptu, ali je ona stigla do Sabera koji uz dosta sreće pogađa za 1:0.

4. minut - Prvi opasan napad Belgije. Posle centaršuta sa desne strane je lopta stigla do De Kajpera, ali samo na kratko. Zatim se odbila do Tilemansa koji je tukao iz daljine, ali nije bio precizan.

Utakmice su počele!

04:00 - Situacija pred poslednje kolo je potpuno otvorena. Egipat je prvi sa četiri boda, Iran i Belgija imaju po dva, dok je Novi Zeland na začelju tabele sa jednim osvojenim bodom.

03:55 - Dobro jutro i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmicama trećeg kola grupe G na Svetskom prvenstvu u kojima se sastaju Egipat i Iran, odnosno Novi Zeland i Belgija. Uz sport.alo možete pratiti dešavanja sa ovih mečeva.