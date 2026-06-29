Fudbaleri Brazila plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva pošto su pobedili Japan rezultatom 2:1.

Tim Karla Anćelotija je bio u velikim problemima. Gubio je na poluvremenu, u nastavku stigao do izjednačenja, a onda u dubokoj nadoknaci došao do potpunog preokreta koji ga vodi u narednu fazu.

Već u drugom minutu je Brazil imao prvu šansu. Bruno Gimaraeš je šutirao, ali je njegov pokušaj izblokiran. Lopta je prošla malo pored stative u korner. Delovao je petostruki šampion sveta bolje na početku utakmice, a u 14. minutu je usledila nova opasnost. Kunja uputio dobar udarac, ali je Suzuki bo na visini zadatka.

Nakon toga nije bilo uzbuđenja. Tempo je bio prilično slab, otišlo se na pauzu za hidrataciju, nakon čega je usledio šok za "selesao".

Igrao se 29. minut kada je Japan poveo. Danilo je napravio kardinalnu grešku na centru. Kaišu Sano je uzeo loptu, munjevito krenuo napred, uputio sjajan udarac sa otprilike 18 metara i zatresao mrežu Alisona za vođstvo "samuraja".

Probao je Brazil ekspresno da odgovori. Pojačali su Anćelotijevi momci pritisak, ali nije bilo velikih prilika. Zabeležena su dva pokušaja Vinisijusa i Kunje, ali Suzuki nije imao nikakvih problema i Japan je na pauzu otišao sa golom prednosti.

Brazilci su izuzetno agresivno ušli u drugo poluvreme i za kratko vreme stvorili dve velike prilike. Najpre je Bruno Gimaraeš šutirao glavom posle centaršuta Danila, ali je Suzuki bio sjajan. Potom je Kazemiro tukao glavom sa pet metara, lopta je pogodila Tomijasua u glavu, potom Suzukija, a zatim opet Tomijasua. Mnogo sreće su imali igrači Japana u toj situaciji.

Ipak, u 56. minutu "samurajima" nije bilo spasa. Kazemiro je postigao gol i Brazil je stigao do izjednačenja. Samo tri minuta kasnije je "selesao" mogao do potpunog preokreta, ali je Vinisijus pogodio stativu.

Nakon pauze za hidrataciju je Brazil ponovo zapretio. Opasan centaršut sa leve strane, lopta je stigla do Rajana, ali su se Japanci odbranili.

Pritiskali su Brazilci, pokušavali na sve načine da dođu do drugog gola. Mirisalo je na produžetke, a onda se desio preokret. U šestom minutu nadoknade je Gimaraeš poslao odličan pas ka Martineliju, a ovaj savladao Suzukija za veliku radost Brazilaca.

Malo je vremena ostalo Japanu i "samuraji" nisu uspedli da odgovore, pa Brazil ide dalje. "Selesao" će u osmini finala igrati protiv pobednika meča Obala Slonovače-Norveška, dok je za Japan ovaj turnir završen.

BRAZIL - JAPAN 2:1 (0:1)

Brazil (4-3-3): Alison - Santos, Magaljaes, Markinjos, Danilo - Paketa, Kazemiro, Gimaraes - Vinisijus, Kunja, Rajan

Japan (3-5-2): Suzuki - Taniguči, Tomijasu, Ito - Doan, Kamada, Sano, Ito, Nakamura - Ueda, Maeda

Kraj! Brazil ide dalje!

90+6 minut - Goooool! Brazil u poslednjim trenucima stiže do gola i preokreta! Martineli je pogodio posle dodavanja Gimaraeša i "selesao" je pred plasmanom u osminu finala.

89. minut - Izblokiran pokušaj Vinisijusa. Novi korner za Brazilce.

83. minut - Sve smo bliži produžecima. Brazil ima inicijativu, ali ne uspeva da stigne do drugog gola.

77. minut - Pokušaj Martinelija. Nespretno je to bilo, lopta odlazi pored gola.

74. minut - Nova prilika za Brazilce. Opasan centaršut sa leve strane, Rajan je bio u šansi, od svega samo korner.

59. minut - Stativa! Mogao je Brazil do preokreta, ali je Vinisijus pogodio okvir gola.

56. minut - Gooool! Evo izjednačenja! Kazemiro je pogodio i sada je 1:1.

54. minut - Opet Brazil stiže do velike prilike. Kazemiro je šutirao glavom sa pet metara, lopta je pogodila u glavu Tomijasua, potom je pogodila golmana Suzukija, a onda ponovo Tomijasua. Mnogo sreće za Japance.

52. minut - Velika šansa za Brazil. Danilo je centrirao sa desne strane, a Bruno Gimaraeš je šutirao glavom, ali je Suzuki ponovo odbranio.

Kraj prvog poluvremena!

38. minut - Novi pokušaj Kunje, ali je Suzuki bez problema intevenisao.

34. minut - Vinisijus šutira, brani Suzuki.

33. minut - Markinjos je probao posle prekida, ali nije dobro zahvatio loptu glavom.

29. minut - Goooool! Japan vodi u Hjustonu! Veliku grešku je napravio Danilo. Krenuo je Sano napred, uputio precizan udarac i savladao Alisona. Ozbiljan udarac za petostrukog prvaka sveta,

24. minut - Slab tempo. Bez pravih prilika za sada. Vreme je za pauzu za hidrataciju.

16. minut - Kamada je gađao iz slobodnog udarca. Lopta je otišla u korner, posle kojeg nije bilo opasnosti za Brazil.

14. minut - Pokušaj Kunje, ali je Suzuki dobro reagovao. Prvi udarac u okvir gola.

11. minut - Evo prvog opasnog napada Japana. Nezgodan centaršut je upućen u šesnaesterac, ali su se Brazilci odbranili.

2. minut - Prete Brazilci odmah na startu. Bruno Gimaraeš je probao. Izblokiran je njegov šut, a lopta je prošla tik pored stative u korner.

Utakmica je počela!

18:15 - Pobednik ovog meča će u osmini finala igrati sa boljim iz okršaja Obale Slonovače i Norveške.

18:10 - Brazil je završio kao prvi u grupi sa Marokom, Škotskom i Haitijem, dok je Japan bio drugi u konkurenciji Holandije, Švedske i Tunisa.

18:00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva između Brazila i Japana. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Hjustona.