



Holandija - Maroko 1:1 (0:0)

Holandija (3-4-2-1): Verbrugen - Van Heke, Van Dajk, Ake - Damfris, Gravenberh, De Jong, Van de Ven - Samervil, Gakpo - Brobi

Maroko (4-2-3-1): Bono - Hakimi, Diop, Rijad, Mazraui - El Ajnaui, Buadi - Dijaz, Unahi, El Kanus - Saibari

Drugo poluvreme:

90+1 - GOOOLLLL! Maroko se ne predaje! Diop je glavom pogodio mrežu "lala".

86. minut - Pokušava Maroko da napadne, ali "lale" uspevaju da na krilima raspoloženog Van Dajka odbiju svaki nalet.

72. minut - GOOOLL! Kodi Gakpo je strelac gola za Holandiju! U suzama je Gakpo, doživeo je veliku porodičnu tragediju pre nekoliko dana.

68. minut - Vreme je za pauzu.

55.minut -Hakmi je krenuo napred, ali ga je na neverovatan način zaustavio Van de Ven.

52. minut - Velika šansa za Markoko! Hakimi je pogodio prečku!

46. minut - Meč je nastavljen!

Prvo polvreme:

45+6. minut - Kraj prvog poluvremena!

45+5 - Au, kakva šansa za Maroko! Haklimi je ubacio, ali Saibari ostao kratak pred golom rivala.

36.minut - Holandija polako preuzima posed, sve je konkretnija.

22.minut - Vreme je za predah.

20.minut - Bomba Hakimija, ali na mestu je Verbrugen. Maroko napada sve jače.

12.minut - Nije uspeo Brobi da šutne iz soldine pozicije.

5. minut - Dosta otvoren početak susreta, sa obe strane.

1.minut - Utakmica je počela!

02.46 - U centru pažnje je Kodi Gakpo, posle velike tragedije koju je preživeo, na terenu je.

02.45 - Za ovaj meč mnogi kažu da je derbi šesnaestine finala Svetskog prvenstva