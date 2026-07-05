Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, plasirao se u četvrtfinale Vimbldona, pobedom nad Romanom Safijulinom, rezultatom 3:1 (7:6, 6:3, 3:6, 6:3).

Novak će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz meča Ože-Alijasim - Davidovič Fokina, koji je u toku.

Već u prvom gemu meča Đoković je uspeo da oduzme protivniku servis i dobro otvori duel. Međutim, Safijulin je odmah uzvratio i napravio ribrejk.

Pri rezultatu 3:2 za Safijulina, Đoković je odigrao katastrofalan gem i do novog brejka je došao Rus. Poveo je zatim i sa 5:2, ali se Đoković "probudio", vezao tri gema i potpuno se vratio u meč.

Otišlo se u taj-brejk koji je doneo pravi dramu. Đoković je kod 6:4 imao dve set lopte, nije ih iskoristio, ali vezuje dva poena i osvaja prvi set (8:6 u taj-brejku).

U drugom setu je Đokoviću jedan brejk bio dovoljan da osvoji set. Napravio ga je pri rezultatu 3:2, što se ispostavilo kao ključan trenutak, pa je drugi deo igre rešio u svoju korist rezultatom 6:3.

Nije dobro počeo treći set po Novaka. Safijulin je došao do brejka u drugom gemu, ali je odmah usledila Novakova reakcija i vratio je izgubljeni servis.... U nastavku, videli smo maratonski gem, koji je osvojio Rus, oduzeo Novakov servis za 4:2, iskoristio tek šestu brejk loptu, što mu je bilo dovoljno da osvoji treći set sa 6:3.

Četvrti set je Novak bolje otvorio. U drugom gemu je oduzeo servis protivniku, što će se ispostaviti i kao konačan trenutak u ovom duelu. Uspeo je da održi brejk prednost do kraja duela i sa 6:3 osvojio četvrti period igre za četvrtfinale Vimbldona.

Uz sport.alo pratili ste uživo dešavanja sa londonske trave:

Đoković - Safijulin 3:1 (7:6, 6:3, 3:6, 6:3)

Četvrti set:

6:3 - Kraj! Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Vimbldona!

5:3 - Uzeo je gem Safijulin, ali sada Novak servira za meč

5:2 - Dolazi Đoković do gema i sada je na korak od plasmana u četvrtfinale

4:2 - Uzima ruski teniser gem, idalje je u igri u ovom setu...

3:0 - Đoković je potvrdio brejk prednosti i dodatno povećao prednost, još tri gema mu nedostaju za četvrtfinale

2:0 - Brejk! Đoković sa nulom oduzima servis protivniku i dolazi do važnog gema

1:0 - Preživeo je nekako Đoković ovaj gem, imao je protivnik i priliku da napravi brejk, ali se izvukao srpski teniser

Treći set:

3:6 - Osvaja ruski teniser treći set! Drama na Centralom terenu se nastavlja

3:5 - Đoković smanjuje prednost rivala, ali će sada Roman servirati za treći set

2:5 - Potvrdio je brejk Rus

2:4 - Neverovatan gem u kom je Rus iskoristio šestu brejk loptu i oduzeo servis Đokoviću

Nastavljen je meč u Londonu

Safijulin je zatražio medicinski tajm-aut

2:3 - Igralo se izjednačenje u ovom gemu, ali nije Đoković uspeo da dođe do brejk lopte, pa tako Rus ponovo vodi

2:2 - Dolazi Novak do gema i poravnava rezultat u trećem setu

1:2 - Uzvraća Novak odmah i pravi ribrejk!

0:2 - Brejk! Nije dobro po Đokovića, Rusje uspeo da oduzme servis Đokoviću

0:1 - Prvi gem za ruskog tenisera

Drugi set:

6:3 - Đoković dolazi do drugog seta! Siguran je bio na svoj servis

5:3 - Rus smanjuje prednost Đokovića, ali sada sledi važan gem za srpskog tenisera, serviraće za drugi set

5:2 - Đoković dolazi na korak od osvajanja drugog seta

4:2 - Brejk! Đoković oduzima servis ruskom teniseru i ide polako ka osvajanju drugog seta

3:2 - Novi gem za Đokovića...

2:2 - Nastavlja i Rus u istom ritmu, nije bilo nikakvih iznenađenja ni u ovom gemu...

2:1 - Nema brejka za sada, Đoković osvaja i drugi servis gem u drugom delu igre

1:1 - I Rus dolazi do prvog gema i poravnava rezultat

1:0 - Samo prvi poen je izgubio Novak u ovom gemu, a onda vezao četiri za novi servis gem i početnu prednost u ovom setu

Prvi set:

7:6 - Đoković posle drame u taj-brejku osvaja prvi set - 8:6! Imao je Đoković na 6:4 dve set lopte, međutim, vezuje dva poena Rus, potom Novak oduzima servis rivalu i osvaja naredni poen za 8:6 u taj-brejku prvog seta

6:6 - Idemo u taj-brejk, Novak je izjednačio, drama dostiže vrhunac

5:6 - Ali, Safijulin se "naljutio" posle tri izgubljena gema, dolazi do prednosti, pa će Novak ponovo servirati da ostane u prvom setu

5:5 - Potpuno se Đoković vraća u meč i izjednačuje rezultat, čeka nas prava drama u nastavku

4:5 - Brejk! Đoković oduzima servis Rusu i potpuno se vraća u ovaj set

3:5 - Spasao je Đoković dve brejk i set lopte i ostao i dalje u ovom setu, pa će Rus servirati za osvajanje istog

2:5 - Potvrdio je brejk Roman Safijulin, Novak će servirati da ostane u prvom setu

2:4 - Brejk! Očajan Novakov servis gem, sa nulom ga osvaja ruski igrač i dolazi do novog brejka

2:3 - Ali istom merom uzvraća i Safijulin, za razliku od prvog gema kada smo videli brejk, sada su teniseri sigurni na svoje servise

2:2 - Sa nulom osvaja servis gem Đoković, nije imao nikakvih problema

1:2 - Safijulin uzima novi servis gem i potvrđuje napravljen brejk

1:1 - Brejk! Pravi odmah ruski igrač brejk i poravnava rezultat

1:0 - Brejk! Novak odmah na startu meča oduzima servis protivniku

14.30 - Igrači su upravo izašli na teren.

13.15 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču Novaka Đokovića i Romana Safijulina. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Londona i ko će se plasirati u četvrtfinale londonskog grend slema.