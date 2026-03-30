Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas u gostima Obilić iz Zmajeva rezultatom 5:0 u prijateljskoj utakmici.

Strelci za "crveno-bele" bili su Bruno Duarte u 17. minutu, Aleksandar Katai u 24, Tomas Handel u 34. i Dimitrije Šarić u 51. i 57. minutu.

Posebnu pažnju privukao je mladi fudbaler koji je počeo da se nameće Dejanu Stankoviću i uskoro bi ga trebalo očekivati možda i u prvoj postavi crveno-belih.

- Srećan sam zbog šanse, kao i golova u prvom timu… Navikao sam da se od mene očekuje mnogo i to mi prija. Smatram da pritisak ide uz kvalitet i doživljavam ga kao obavezu da u kontinuitetu budem na visokom nivou. Verujem u sebe, svestan sam svojih mogućnosti i na meni je da to iz utakmice u utakmicu potvrđujem na terenu - kaže Šarić u razgovoru za "Meridiansport".

Mnogi ga već sada vide kao novog Andriju Maksimovića ili Vasilija Kostova.

- Takve priče ne doživljavam kao pritisak, već kao potvrdu da sam na dobrom putu. Poštujem ono što su Maksimović i Kostov postigli, ali sam fokusiran na sopstveni razvoj. Moj cilj je da izgradim svoj put, ostavim trag i budem još bolji nego što se od mene očekuje.