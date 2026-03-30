Prošlog leta čelnicima Milana nije padalo na pamet da dižu telefonsku slušalicu ako interesenti za Strahinju Pavlovića nisu bili spremni da izdvoje 20 miliona evra. Prema poslednjim informacijama iz Italije, isto će postupiti za ponude manje od čak 40 miliona evra.

S takvim uslovima verovatno su upoznate i njihove kolege iz Galatasaraja koje su pre skoro godinu dana dobile negativan odgovor sa San Sira. Sada navodno ne žele da odustanu već bi srpskog reprezentativca da upare sa Davinsonom Sančezom.

Navodno Pavlovićevo ime je oznančeno kao prioritet prioriteta u predstojećem prelaznom roku i već su spremni da krenu put Milana na (završne) razgovore. Ukoliko se ovo obistini, jer nije samo Galata zainteresovana za usluge našeg defanzivca, Strahinjin dolazak bi bio drugi najveći ulazni u istoriji Galate, ali i turskog kluba.