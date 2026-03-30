Igramo protiv Saudijske Arabije, utakmica je na programu u utorak od 18.00, a selektor Veljko Paunović govorio je pred ovaj meč.

Posle poraza od Španije, naši momci imaju priliku da poprave utisak.

-Slegli su se utisci, mislim da je grupno predispozicija da se sprovede plan igre koji je bio zahtevan jer smo imali zahtevnog protivnika. Iz tog razloga – video sam da smo bilo organizovani, vdieo sam želju, da smo hteli da prenesemo loptu na njjihovu polovinu i ugrzimo ih. Moramo da prođemo kroz stresnu situaciju, bitno je da sada kad imamo vremena kada se bdoovno ne računa učinak – da gledamo kroz detalje fudbalske igre i da podignemo sebe na viši nivo da bismo bili kompetitivni kada dođe Liga nacija i sledeće kvalifikacije - rekao je Paunović.

O mladoj reprezentaciji.

-Cela svlačionica je gledala meč protiv Portugala. Svi smo uz njih – u toj genercaiji ima igrača koji su već bili sa timom, koji sad imaju zadatak da pomognu generaciji U19 i da završe misiju i formiranje da bismo napravili skok ka U21 i A timu. Čestitam za sve dosad, ali je ostao još jedan korak. Svima je to cilj, ponosni smo na rad Petrića i njegovog štaba. Želimo im puno uspeha.

Pred ovaj meč govorio je i kapiten Aleksandar Mitrović.

-Mislim da je uticao generalno više na ligu i na zemlju nego reprezentaciju. Prethodnih par godina je došlo više stranaca i lokalni igrači imaju manje minuta i razvoja. Fudbal je jako napredovao, lige ide na bolje, ali što se tiče tih mladih igrača i reprezentacije – takav stav i način im je malo otežao sve to. Kad trenirate sa Benzemom, Sergejem, Ronaldom vi napredujete. Što se tiče same nacije mislim da je sve što se dešava plus, ali lokalni igrači – minus.

Osvrnuo se i na sam susret.

-Učesnik su Svetskog prvenstva, ali mislim da smo favoriti i da smo kvalitetniji. Jedna lepa provera za nas pred našim navijačima, da probamo da ostvarimo pobedu i ispunimo želje selektore. Treba iskoristiti i treninge i mečeve da se uigramo. Očekuje nas dobar i težak meč.

Selektor Paunović se govorio o promenama u sastavu.

- Što se tiče promene, mogu biti tehničko-taktičke prirode i zbog zamora koji postoji kod nekih igrača i neke upale koje igrači imaju sa Španijom. Želim da shvate kako naš tim i naši igrači i navijači, isto tako i javnost, budu svesni da igramo protiv tima koji je na Svetskom prvenstvu, došli su do nivoa da se takmiče sa svetskim šampionom kao što je Argentina i da je pobede na prošlom Mundijalu. Nije ovo utakmica protokola koju ćemo pobediti, svi moraju da nam pruže podršku, biće dosta intenziteta, kontranapada obe ekipe, prevashodno će da odluči onaj ko je spreman da ispuni zadatke u igri. Želimo da poboljšamo igru, protiv Španije nam je to nedostajalo u završnici. Ovog rivala možemo više da ugrozimo, ali to ne treba da mislimo da nam je dato, moramo da budemo maksimalno oprezni i moramo da poboljšamo odbranu šesnaesterca, videli smo protiv Španije koje smo rešavali u poslednjem trenutku, ili odbranama Vanje ili pomaganjem veznog reda i bočnih igrača. To treba da prenesemo posle i u napad, da budemo požrtvovani, inteligentni i efikasni.

Otkrio je i koliko znači meč protiv Španije.

-Uvek u kontaktu sa igračima izvlačim nešto novo. Mi smo u protekla tri meseca započeli jednu fazu gde igramo utakmice koje nisu bodovne, ali jesu bitne za tehničko-taktičke razloge. Posle toga ćemo napraviti preseke nakon utakmica u junu, gledamo da podignemo nivo koji želimo da dostignemo kroz ligu nacija. Ne bih pričao ni o kome konkretno, ja sam tvrodoglav po sistemu 4-2-3-1, igrači onda kažu ovaj ne zna šta radi, ja sam bio igrač, znam kako to funckioniše. Konstantnost i rad i ubeđenje u zahtevima, to će nam doneti rezultat, doći ćemo do tog nivoa da se takmičimo protiv Nemačke, Holandije i Grčke u Ligi nacija da budmo u komfornoj situaciji kada smo pod pritiskom, u tom smislu nam znači meč sa Španijom.

Govorio je o povratnicima.



-Zadovoljan sam i jako mi je drago što su braća Milinković-Savić tu. I zbog svlačionice. Sergej je igrao fantastičnu utkamicu i verujem da će Barsa ili Real doći po njega jednog dana. Za sutra je plan da Rajković počne, a da durgo poluvreme igra Petrović. Želimo da svi imaju šansu i da se pokažu i da vidimo za dalje.