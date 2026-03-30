Selektor Veljko Paunović govorio je o značaju kapitena.

- Mitar donosi reprezentaciji kao igrač i kao ličnost. Kao igrač, izašao je iz povrede koja ga je sputala da bude u najboljem izdanju. Ali u poslednjih osam godina je dao šest golova i imao dve asistencije, njegova forma je trenutno na vrhu. Kao igrač koji je stabilan, smiren, zreo. To su njegove karakterne crte, daje golove, asisitira, zna faze igre i sprovodi ih. To je sa jedne strane, a sa druge je kapiten, ličnost koja se poštuje u svlačionici. Drugačiji je ambijent kada nije bio tu, važan je za naš tim i za našu zemlju - rekao je Paunović.

I sam Mitrović je bio više nego iskren.

- Ja iskreno od početka svoje karijere sam imao ljude koji su sumnjali i koji su bili "hejteri". Što se tiče mojih kvaliteta, ne želim da pričam o sebi, malo je degutantno da se hvalim. Selektor je taj koji prati utakmice, pravi spisak, prati kako igram i na osnovu toga sastavlja spisak za mene i sve ostale. Nisam neko ko je Bogom dan, pre i posle mene je bilo mnogo boljih igrača i biće boljih, ja sam tu da se odazovem i da dam sve od sebe. Da dam i savete mlađima, mislim da mogu da pružim još mnogo reprezentaciji. Bila je ova sezona jedna od najtežih što se tiče povreda, razumem i ta mišljenja, ali ih ne slušam, znam koliko ulažem na terenu i van terena. Znam i da dolaze mladi igrači, koji su možda sad bolji, u budućnosti, znam da ne mogu da igram doveka. Ja sam tu da kada dobijem poziv, da se odazovem i da dam maksimum. Na ljudima je da sude. Uveren sam da mogu još mnogo da pružim, ali poziv zavisi od selektora. Znam da će doći trenutak da se oprostim, ne razmišljam o tome, uživam u svemu. Možda je nekome preko glave da me gledaju u reprezentaciji jer sam ušao ovde sa 17 godina - rekao je Mitrović.

"Orlovi" sledeći meč igraju u utorak od 18.00, a protivnik je Saudijska Arabija.