Mladi crnogorski napadač boravio je prethodnih dana u Milanu na lekarskim pregledima i prema informacijama "Gazete delo sport" dogovoren je transfer na leto vredan tri miliona evra.

"Odgovorno tvrdim da ni na koji način nisam bio konsultovan vezano za transfer Andreja Kostića, te da ponudu Milana nikada nisam ni video. Naglašavam da bih, čak i da sam bio uključen u proces odlučivanja, jasno i nedvosmisleno stavio do znanja svim članovima Upravnog odbora da sam apsolutno protiv prihvatanja ovakve potcenjivačke ponude. Ovakvo postupanje predstavlja grubo kršenje Statuta kluba, imajući u vidu da sam po svojoj funkciji i jasno definisanim nadležnostima zadužen za celokupan sportski segment kluba, uključujući pitanja transfer politike i razvoja igrača", izjavio je Mijatović u saopštenju za medije.

Kao neko ko je, od dolaska u klub, aktivno učestvovao u obezbeđivanju finansijskih sredstava i uspešno doprineo prevazilaženju šest prethodnih UEFA monitoringa, iako mi to nije u primarnom opisu nadležnosti, i to, naglasiću, bez prodaje najperspektivnijih igrača iz aktuelnog igračkog kadra u bescenje, imam puno pravo da postavim nekoliko pitanja koja se sama nameću, dodao je Mijatović.

"Da li je ovo način budućeg poslovanja i funkcionisanja, da klub u bescenje prodaje svoje najperspektivnije fudbalere? Odluke donete i pored toga što ostatak Upravnog odbora, na čelu sa Rasimom Ljajićem, zna da sam u proteklih par meseci imao intenzivne kontakte i razgovore sa predstavnicima nekoliko klubova iz liga petice, a vezano za više naših mladih igrača, uključujući i Kostića, i da sam svima jasno stavljao do znanja da svi naši igrači imaju višemilionske izlazne klauzule, te da je politika kluba da se na adekvatan način valorizuje njihov talenat i fudbalska projekcija. Mišljenja sam da je sa ovim transferom napravljen opasan presedan koji će se izuzetno negativno odraziti na percepciju vrednosti naših mladih igrača na fudbalskom tržištu", istakao je Mijatović.

Takođe se nameće pitanje, šta je sledeći potez? Da li ćemo u narednom periodu svedočiti novim rasprodajama igrača poput Dragojevića, Ugrešića, Simića, Roganovića, Vukotića i ostalih, po ukupnoj ceni od svega nekoliko miliona evra, samo kako bi se kratkoročno „zakrpile“ rupe u budžetu, bez ikakve strategije i odgovornosti za budućnost kluba, naveo je on.

"Zašto je u ovom slučaju pribegnuto ovakvom štetnom i kratkovidom rešenju?

Da li je nesposobnost ostatka Upravnog odbora da pronađe adekvatna rešenja – kao što je to do sada bio slučaj – dovela do ovako očajničkog poteza ili je ovo samo potez pukog spasavanja svojih pozicija i funkcija?

Da li je možda u pitanju nešto sasvim treće? U svakom slučaju, naneta je nemerljiva i nenadoknadiva šteta klubu, kako finansijska tako i reputaciona", smatra Mijatović.

Ovakav način donošenja odluka ne samo da urušava institucionalni integritet kluba, već direktno šteti njegovim sportskim interesima i dugoročnoj strategiji razvoja, naglašava nekadašnji reprezentativac.

"Kao potpredsednik jedne od najvećih sportskih institucija na ovim prostorima, Fudbalskog kluba Partizan, očekujem potpunu transparentnost ne samo kada je u pitanju ovaj transfer, već i celokupno poslovanje kluba, i to u najkraćem mogućem roku. Istovremeno, ovim putem još jednom pozivam ostatak rukovodstva da, usled očigledne nesposobnosti da obezbede finansijska sredstva za normalno funkcionisanje kluba, a na način koji nije štetan po njegove interese, kao i zaobilaženja statutarnih načela, u najkraćem roku i bez odlaganja raspišu vanrednu Skupštinu kluba kako bi se jasno definisao put i odredila strategija u kojem treba da ide jedan tako veliki i ozbiljan klub kao što je FK Partizan", zaključio je Mijatović.