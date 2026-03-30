Plejmejker je na meti crveno-belih...

Iskusni Amerikanac ima ugovor do leta, nakon čega postaje slobodan igrač, a prema dostupnim informacijama već su uspostavljeni prvi kontakti između dve strane, pišu izraelski mediji.

Džons (32, 188 cm) je prošlog leta potpisao jednogodišnji ugovor sa Hapoelom, ali za sada nema razgovora o produžetku saradnje. To dodatno otvara prostor za njegov odlazak, a Zvezda navodno želi da iskoristi situaciju.

U klubu iz Tel Aviva već su produžili ugovore sa većinom igrača, ali Džons nije među njima, pa se očekuje da bi mogao da promeni sredinu ukoliko ne dođe do iznenadnog obrta do kraja sezone.

Tokom karijere Džons je prošao zanimljiv put – od početaka u Mongoliji, preko Švajcarske i belgijsko-holandske lige, do proboja u Bursasporu, odakle je stigao u Makabi Tel Aviv.

Potom je nastupao za Asvel, gde je bio jedan od lidera tima, da bi posle toga proveo tri sezone u Valensiji, pre dolaska u Hapoel.