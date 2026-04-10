Mirza Ćatović prihvatio je poziv reprezentacije Nemačke. Međutim, izgleda da u budućnosti neće ni za nju igrati...

Prema informacijama "SportSport.ba", Mirza Ćatović mogao bi da se odluči za dres Bosne i Hercegovine koja je nedavno uspela da se plasira na Svetsko prvenstvo u fudbalu u SAD, Meksiku i Kanadi. Za razliku od poziva Srbije, Ćatović i dalje nije zvanično odbio poziv Bosne i Hercegovine, a prema nezvaničnim informacijama postoje velike šanse da će ga prihvatiti i da će obući dres "zmajeva".

Tako bi Ćatović mogao da postane važno pojačanje za reprezentaciju BiH uoči Svetskog prvenstva, pošto se radi o jednom od najtalentovanijih igrača na mestu zadnjeg veznog.

Ovaj mladi fudbaler je inače rođen u Tutinu, a ima srpski i nemački pasoš. Za sada još nije debitovao za prvi tim Štutgarta, ali je bio na klupi na meču Lige Evrope ove sezone, dok se očekuje da će mu do kraja sezone i u Bundesligi ukazati šansu trener Sebastijan Henes pošto se za njega već raspituju Lajpcig i Mančester siti.