Bila je i na vrhu i na dnu. Osvajala je turnire, ali i gubila mečeve.

Dešavalo se da ispade i u prvom kolu. Otkrila je šta joj je najteže palo tokom karijere.

-Bilo je mnogo razočaravajućih trenutaka. Jedan od najgorih je bio poraz u prvom kolu US Opena 2014. godine. Trebalo mi je neko vreme da to prebolim. Sumnjala sam da ću ikada imati snage da se vratim. Jesam, jer iako imam veliku veru u sebe, morate to sebi da dokažete na terenu. Mislim da sam to najbolje uradila u Rimu, kada sam pobedila Azarenku, Dementijevu i Petrovu tri dana za redom. Moj tim je u najtežim trenucima uvek verovao u mene, i više nego što sam ja verovala u sebe i to je bilo važno - rekla je Ana tada.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da se Ivanovićeva vraća tenisu i da će u narednom periodu više biti na terenu. Ana je u poslednje vreme u centru pažnje zbog razovda od Bastijana Švajnštajgera.