Filip Janković bio je jedan od najtalentovanijih fudbalera Crvene zvezde pre devet godina. Debitovao je kod Roberta Prosinečkog u avgustu 2011. godine za prvi tim Crvene zvezde sa 16 godina, 6 meseci i 18 dana protiv Venstpilsa iz Letonije, u okviru kvalifikacija za Ligu Evrope.

Novi Piksi i BMW



Ostao je upamćen po tome što je sa svega 17 godina na treninge dolazio u BMW-u sa registarskim oznakama "Filip" kojim je upravljala njegova majka Ljiljana. Predviđali su mu da će postati novi "Piksi", ali je karijera nakon odlaska iz Srbije krenula stramputicom.

Titula na Novom Zelandu

Bio je član reprezentacije koja je predvođena Veljkom Paunovićem osvojila Svetsko prvenstvo na Novom Zelandu 2015. godine. Od 2013. kada je otišao iz Zvezde promenio je sedam klubova i nigde se nije snašao sve dok prošlog leta nije potpisao za Triglav gde je konačno ponovo zaigrao, ali nije uspeo da sačuva klub u prvoj ligi Slovenije te je sada u drugom rangu tamošnjeg fudbala.

Druga liga Slovenije, Crna Gora, Republika Srpska, Hrvatska i kraj karijere sa 29 godina

Janković je prethodne zime potpisao ugovor sa ekipom Laktaši koja se takmiči u Prvoj ligi Republike Srpske, drugom po rangu takmičenju u Bosni i Hercegovini.

Međutim, brzo je došlo do razlaza. Srpski fudbaler bio je početkom 2024. godine na probi u Šibeniku, ali se nije izborio za ugovor, pa je ostao bez kluba. Podsećanja radi, Šibenik se tada takmičio u Drugoj ligi Hrvatske.

Pre toga nosio je dres Triglava gde je odigrao 27 utakmica i postigao tri gola, a razišao se sa ekipom nakon eliminacije u niži rang takmičenja.

Nedugo nakon toga odlučio je da sa 29 godina završi karijeru.

Novi posao u srpskom fudbalu

Ne tako davno potvrđeno je da je Filip Janković pronašao novi posao i to u OFK Beograda. Nekadašnji igrač Crvene zvezde postao je trener mlađih omladinaca.