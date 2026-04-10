Sve je počelo pričom o košarci u Nemačkoj, a pretvorilo se u situaciju koja je nasmejala celu salu. Pešić je, naime, upitao novinarku Gaju Akoto da li prati Bundesligu.

-Ne pratiš Bundesligu? Pa znaš li da je Nemačka svetski šampion i evropski šampion? – upitao je Pešić, aludirajući na neverovatne uspehe nemačke košarke u proteklom periodu.

Ipak, tu se nije zaustavio.

-Pozivam te da dođeš na plej-of. Daj mi svoj broj telefona, ja ću ga dati mojim ljudima u klubu da to organizuju. Ako želiš, naravno - rekao je Pešić uz osmeh, dok je novinarka, vidno oduševljena, prihvatila poziv nazvavši ga "legendom".