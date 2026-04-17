Milan Vukotić je po mnogima najbolji igrač Partizana. Jeste pao u formi u poslednje vreme, ali je jasno da će za njega tim iz Humske imati ponude.

On tvrdi da se za njega interesuju klubovi iz Španije i Italije.

- Ima, na meni je da odlučim, izaberem i dođem do najbolje opcije. Finansije mi nisu na prvom mestu u ovom momentu, kao što me nisu interesovale kad sam dolazio u Partizan. Zanima me samo napredak i klub koji će da stane iza mene, odnosno posle kog ću da napravim odskočnu dasku, stepenicu za najbolje lige – rekao je Milan Vukotić za "Žurnal".

Ostaje da se vidi u kom će se pravcu odvijati pregovori i gde će Vukotić nastaviti karijeru.