-Frustriran sam. Ali ne zbog toga što smo izgubili ili kako smo izgubili. Ne možeš da kontrolišeš mnogo stvari, ali ono što smo mogli da kontrolišemo, mislim da mi kao tim to nismo uradili. Imali smo još jednu sjajnu priliku, ali kao i cele sezone, nismo je iskoristili - rekao je Zvezdin plejmejker za Meridian sport.

Govorio je i povredio Džoela Bolomboja!

-Mnogo je uticalo što nije mogao da nam pomogne. On mnogo utiče na igru. Ali i pored toga, imamo dovoljno talentovan tim da ne izgubimo na način na koji smo izgubili. Kao što sam rekao, Real je sjajan tim, pogotovo kod kuće gde su izgubili samo jednu utakmicu u Evroligi kod kuće cele sezone. Uradili su ono što je trebalo, i zato su tu gde jesu sada.

Iskren je bio Kodi.

-Nije važno protiv koga igramo. Važno je kako ćemo se pojaviti, posebno defanzivno. Mislim da sam protiv Reala pravio mnogo grešaka u odbrani. Mi kao tim smo pravili mnogo defanzivnih grešaka. Ne možeš da kontrolišeš promašaje, ali možeš da kontrolišeš defanzivni intenzitet, i mislim da smo ga protiv Reala izgubili.