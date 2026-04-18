Fudbaler Real Madrida Orelijen Čuameni, istakao je da će on i njegovi saigrači napustiti igru ako ikada ponovo čuju rasističke uvrede na račun Vinisijusa Žuniora.

Brazilac je dugo na meti napada protivničkih navijača, koji ga često rasno vređaju imitirajući majmunske zvuke, ali je Čuameni rekao da ga posebno uznemirava kada se rasističke uvrede dešavaju na samom terenu.

U intervjuu za Pivot Podkast, francuski reprezentativac je istakao da je kap koja je prelila čašu bila utakmica protiv Benfike kada je igrač portugalskog tima, Đanluka Prestijani, nazvao Vinisijusa majmunom.

- Vinija su u na toj utakmici nazvali majmunom. Naš sledeći korak će biti napuštanje terena ako se tako nešto opet desi. Nećemo dozvoliti da se te scene ponove - rekao je Čuameni.