Nižu se loše vesti za Gordana Petrića i selekciju Srbije do 19 godina.

Nakon što je Crvena zvezda odlučila da je Vasilije Kostov potrebniji klubu nego reprezentaciji – do istog zaključka je došao i Bazel kada je u pitanju Andrej Bačanin, saznaje Meridian sport.

U skladu s tim, momak rođen 2007. godine će propustiti predstojeći Euro u Velsu, a i za njega, i za Kostova će naknadno biti pozvane zamene.

Prethodno su sa spiska zbog odluka klubova otpali Andrija Maksimović i Mihajlo Cvetković, dok su povrede odvojile od reprezentacije Veljka Milosavljevića i Adema Avdića.

Čini se da je to što se predstojeći Euro igra van FIFA termina ozbiljan problem za reprezentacije, i da će Srbija poprilično ispaštati. To daje klubovima za pravo da odluče da li će pustiti igrača u selekciju, a mnogi strahuju od povreda.