Srbija i Italija igraju meč prvog kola grupe B na startu Evropskog prvenstva za fudbalere do 19 godina.

Utakmicu možete pratiti putem našeg LIVE bloga.

ITALIJA - SRBIJA 1:0

Italija: Pesina, Nardin, Natali, Verde, Kok, Liverali, Sala, Komoto, Koleta, Moskoni i Idrisou.

Srbija: Čarapić, Stojković, Hadžimujović, Simić, Petrović, Novičić, Makević, Milosavljević, Kostić, Ćirić i Damjanović.

20. minut - Probudila se Srbija. Ćirić je imao priliku, ali su defanzivci Italije pravovremeno reagovali.

15. minut - Evo prve šanse za Srbiju. Nažalost, izostala je prava završnica.

12. minut - Gol! Italija vodi! Simić je napravio prekršaj u kaznenom prostoru, a sudija je pokazao na belu tačku. Liberali je bio siguran izvođač najstrože kazne.

5. minut - Prva šansa za Italiju. Koleta je šutirao, ali je Čarapić sjajno intervenisao.

Utakmica je počela!

16:27 - Pored Srbije i Italije, u ovoj grupi su još Hrvatska i Ukrajina.

16:20 - "Orlići" su u kvalifikacijama napravili veliko iznenađenje i bili prvi u grupi sa Portugalom, Engleskom i Poljskom.

16:00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici prvog kola grupe B između Italije i Srbije na Evropskom prvenstvu za fudbalere do 19 godina. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Velsa.