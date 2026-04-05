Košarkaši Partizana izgubili su od podgoričke Budućnosti rezultatom 95:89 u šestom kolu Top 8 faze ABA lige.

Utakmica u "Morači" je počela dosta tvrdo. Prve poene obe ekipe su postigle sa linije penala.

Igralo se uglavnom poen za poen, a u redovima crno-belih u prvom periodu raspoložen je bio Sterling Braun sa 11 poena. Raspoložen je bio i Šejk Milton koji ga je u tom trenutku pratio

sa 9 poena, a Karlik Džons je upisao šest, a isto toliko i Arijan Lakić koji je pokrenuo goste sa dve vezane trojke.

Finiš prve deonice pripao je Partizanu rezultatom 23:27. Međutim, drugačija slika viđena je u drugoj četvrtini koju su gosti iz Beograda odigrali loše.

Podgoričani su u jednom trenutku imali i +8 (51:43), a viđen je pravi trojkaški obračun u tim trenucima na obe strane. Domaćin je na poluvremenu otišao na +7 (52:45). Najzaslužniji za to

kod domaćina bili su Butijel sa 12, Butsijel je imao 8, koliko i Sulajmon.

Na početku drugog poluvremena, Budućnost je otišla na +9 (54:45), ali su Karlik Džons i Sterling Braun uzeli stvar u svoje ruke i prednost Podgoričana se odmah istopila, usledila je serija

crno-belih 9:0 (54:54).

Do kraja treće deonice, egal je bio u "Morači", nije se naslućivao pobednik. Samo poen prednosti je imao domaćin (74:73).

Presudan trenutak po crno-bele bila je prednost Budućnosti od 8 razlike (84:76) na oko pet minuta do kraja utakmice. Domaćin je znao uspešno da je sačuva do kraja i tako upiše 17 trijumf, dok je Partizan ostao na 19 pobeda i nije iskoristio priliku da prestigne Dubai i popne se na prvo mesto.

U timu beogradskih crno-belih najbolji je bio Šejk Milton, ubacio je 21 poen, Braun 19, Karlik Džons 11, a Bonga 10 poena.

Kod pobedničke ekipe Butijel je brojao do 19, a Butsijel do 16 poena.

BUDUĆNOST - PARTIZAN (95:89)

Budućnost: Sulajmon, Majs, Tompson, Slavković, Tanasković, Ferel, Butsijel, Nikolić, Kovilar, Butijel

Partizan: Džons, Milton, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernandno, Kalates.

Četvrta četvrtina:

40. minut - Partizan pred porazom... (93:89)

39. minut - Podgoričani odlaze na +7 i sva je prilika da Partizan gubi ovu utakmicu (93:86)

38. minut - Ferel na liniji penala, pogodio je oba (88:84)

37. minut - Karlik Džons ide do kraja i dodatno smanjuje prednost Budućnosti na samo -2 (86:84)

36. minut - Ne daju Podgoričani nikako Partizanu da se približi upotpunosti (86:80)

35. minut - Mora da reaguje Đoan Penjaroja, ovo sada nije dobro, Crnogorci imaju +8 (84:76)

34. minut - Budućnost ponovo odlazi na +6 (82:76)

33. minut - Šejk Milton pogađa uz faul i ne da Podgoričanima da se odlepe u finišu meča (79:76)

32. minut - Posle gotovo dva minuta igre u poslednjoj deonici, domaćin postiže poene (76:73)

Treća četvrtina:

30. minut - Osetkovski za tri! Poen prednosti za Partizan (72:73)

29. minut - Krade loptu Osetkovski, lagano zakucava (69:67)

28. minut - Lakić nije uspeo ovaj put da pogodi trojku, ali je na pravom mestu bio Milton (67:65)

27. minut - Džekiri je pogodio sa linije penala (65:63)

26. minut - Lakić je nastavio tamo gde je stao u prvom poluvremenu, nova Arijanova trojka (63:61)

25. minut - Tanasković je precizan u kontri za +1 podgoričke ekipe (59:58)

24. minut - Bonga postiže poene, Partizan vodi! (54:56)

22. minut - Mini serija crno-belih, Karlik i Sterling Braun su je pokrenuli i sada je već nerešeno! (54:54)

21. minut - Nastavlja se serija Podgoričana, novi poeni za +9 (54:45)

Druga četvrtina:

20. minut - Poluvreme u Podgorici, domaćin ima +7 (52:45)

19. minut - Tanasković je realizovao još jedan sjajan napad podgoričke ekipe, a onda Karlik Džons prekida mini seriju domaćih (51:45)

17. minut - Ponovo raspoloženi Milton pogađa, pa onda i trojka Kovilara (43:39)

16. minut - Šejk Milton prekida trojkom seriju Budućnosti (38:36)

15. minut - Teška trojka Sulajmona preko Karlika Džonsa i podigao je "Moraču" na noge (36:33)

14. minut - Sulajmon je sam ostao na trojci, a odmah mu je odgovorio i Sterling Braun (33:33)

13. minut - Kratko je trajala prednost crno-belih, sjajan potez Ferela, Kalates nije mogao da ga isprati (30:30)

12. minut - Braun gubi loptu, a Kovilar je to znao da iskoristi (28:30)

11. minut - Greška Partizana u napadu, a to koristi Budućnost (26:30)

Prva četvrtina:

10. minut - I opet trojka, Arijan Lakić ovoga puta, pa još jednom! (23:27)

9. minut - Trojka Mejsa, nastavlja se trojkaški obračun u Podgorici (21:21)

8. minut - Potpuni egal u Morači, igra se trojka na trojku (18:18)

7. minut - Serija od 4:0 za Budućnost, potom Sterling Braun oba puta pogađa bacanja (15:15)

6. minut - Trojku pogađa Šejk Milton (10:13)

5. minut - Ferel na liniji penala, ne greši, ponovo je izjednačenje, a onda i sjajan prodor i poeni Karlika Džonsa (9:10)

4. minut - U listu strelaca se upisao i Džekiri (4:6)

3. minut - Poster Isaka Bonge preko Sulajmona (2:4)

2. minut - Prvi poeni u drugom minutu za domaćina sa linije penala, a onda i Bonga postiže prve poene za crno-bele (2:2)

1.minut - Počela je utakmica!

17.00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču Budućnosti i Partizana. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz "Morače".