Košarkaši Partizana gostuju Efesu u meču 36. kola Evrolige. Crno-beli će pokušati da nastave seriju sjajnih rezultata i dođu do sedme uzastopne pobede u elitnom takmičenju.

EFES - PARTIZAN 24:36 (15:13, 9:23)

Dvorana: Košarkaški razvojni centar Turkse

Sudije: Migel Anhel Perez, Đordi Alijaga, Kristijan Tajs

Druga četvrtina

20. minut - Braun siguran penala. Ne koristi Efes poslednji napad i Partizan na poluvremenu vodi 36:24. Odlično su crno-beli odigrali drugu četvrtinu koju su dobili rezultatom 23:9.

19. minut - Deser prekida seriju crno-belih i odmah Penjaroja zove tajm-aut. Još jedan pogodak Brauna.

17. minut - Pogađa Sterling Braun sa polu-distance i Partizan ima dvocifrenu prednost (22:32).

16. minut - Još jedan pogodak fantastičnog Miltona koji igra bez promašaja. Serija crno-belih i Pablo Laso traži tajm-aut.

15. minut - Laki poeni za Doužera. Pokuševski pogađa trojku na drugoj strani. Raspucani Milton pogađa uz prekršaj. Koristi i dodatno slobodno bacanje, pa ima već deset poena.

14. minut - Sjajan potez i poeni Miltona. Još jednom je precizan bio Amerikanac i Partizan ponovo vodi (20:22).

13. minut - Novo zakucavanje Džonsa nakon greške crno-belih. Kalates koristi oba slobodna bacanja.

12. minut - Laki poeni za Partizan u kontri. Postiže ih Šejk Milton.

11. minut - Trojka Rolandsa Šmitsa.

Prva četvrtina

10. minut - Posle prve četvrtine Efes vodi 15:13.

9. minut - Trojka Osetkovskog za prekid serije domaćina.

8. minut - Promašio je Doužer, ali je to popravio Poarje. Još lakih poena za Lojda. Zakucavanje Džonsa i Penjaroja traži tajm-aut (15:10).

7. minut - Snašao se Osmani i poentirao na drugom obruču. Uzvraća Radanov na drugoj strani.

6. minut - Laki poeni za Lojda u tranziciji. Na drugoj strani zakucavanje Bruna Fernanda (7:8).

5. minut - Posle dužeg vremena poeni za crno-bele nakon trojke Alekse Radanova.

4. minut - Veliki broj grešaka na obe strane. Muče se i jedni i drugi da dođu do poena.

3. minut - Prve poene za Efes postiže Džordan Lojd. Pogodio je i on trojku. Zatim se upisuje i Erdžan Osmani.

2. minut - Evo prvih poena. Isak Bonga je pogodio trojku.

1. minut - Ne koriste ni jedni ni drugi prvi napad na utakmici.

Utakmica je počela!

19:15 - Vest koja je obeležila današnji dan je smrt legendarnog trenera Partizana Duška Vujoševića. Tim povodom se oglasila Evroliga. Više o tome OVDE.

18:45 - Crno-beli u Istanbulu jure sedmu uzastopnu pobedu, a prvi međusobni duel ove sezone protiv turskog tima su dobili rezultatom 93:87.

18:30 - Crno-beli u Istanbulu jure sedmu uzastopnu pobedu, a prvi međusobni duel ove sezone protiv turskog tima su dobili rezultatom 93:87.