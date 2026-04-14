Podsetimo, Duško Vujošević je preminuo u sredu, 8. aprila u 68. godini.

Pre sahrane održana je komemoracija u Skupštini grada Beograda.

Počelo je opelo

Sveštenik služi opelo pred porodicom, prijateljima i velikim brojem prisutnih građana, ljubitelja košarke, navijača...

Poslednji pozdrav i od crveno-belih

Bivši košarkaš Darko Miličić je među brojnim ljudima koji su želeli da isprate Duška Vujoševića. Uz njega su tu Moka Slanić, kao i nekadašnji trener FK Crvena zvezda Aleksandar Janković.

Scena koja kida dušu

Pas Duška Vujoševića, Drugarica Žuta, takođe je na sahrani.

Na sahranu je stigao i Džanan Musa, košarkaš Dubaija.

Veliki broj ljudi

Stvara se gužva ispred Aleje zaslužnih građana. Veliki broj ljudi dolazi da se oprosti od čuvenog trenera.

Političari, pevači, sportisti...

Među okupljenima su ljudi iz svih sfera domaće javne scene. Od bivših košarkaša, aktuelnih i bivših političara, pa do pevača, glumaca...

Tu su Mića Berić, Predrag Danilović, Saša Đorđević, Ivica Dačić, Aco Pejović...