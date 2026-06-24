Vreme je za rasplet u Grupi C na Mundijalu. Od ponoći igraju Maroko - Haiti, odnosno Škotska - Brazil.

Mečeve pratite uživo putem našeg portala u tekstualnom prenosu:

Škotska - Brazil (00:00)

Stadion: "Hard Rock" (Majami)

Škotska: Gan - Paterson, Mekena, Hendri, Robertson - Ganon-Douk, Meklin, Ferguson, Mekgin - Mektomini, Šenklend

Brazil: Alison - Danilo, Markinjos, Gabrijel, Santos - Gimaraes, Kazemiro, Paketa - Rajan, Kunja, Vinisijus

Maroko : Haiti (00:00)

Sudija: Dani Makeli (Holandija)

Stadion: "Mercedes Benc" (Atlanta)

Maroko: Bono - Hakimi, Halal, Rijad, Salah-Edin - Amrabat, El Ajnaui - Dijaz, Saibari, El Kanus - El Kabi



Haiti: Plasid - Duvern, Ade, Delkroa, Ekspirijens - Kazimir, Žan Žak, Belegar, Providens - Isidor, Žozef

23:27 - A tu je i Nejmar!

23:07 - Brazil i Maroko imaju po četiri boda (Brazil bolju gol-razliku), Škotska 3, Haiti 0. Prva dva tima direktno idu dalje, treći ima šansu da prođe.



23.03 - Brazil je manje-više već prošao, dok Škotima treba bar bod da bi ostali u igri za plasman dalje.

Škotska je dobila Haiti u prvom kolu, a onda je poražena od Maroka. Brazil je remizirao sa Marokom, a pobedio je Haiti.

23.00 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen mečevima poslednjeg kola u okviru Grupe C na Mundijalu. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja od ponoći iz Majamija, odnosno Atlante i saznajte ko će se direktno iz ove grupe plasirati u nokaut fazu Mundijala.