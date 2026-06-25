Utakmicama Ekvador - Nemačka i Kurasao - Obala Slonovače, pada odluka ko će u narednu fazu Mundijala u Grupi E.

Uz sport.alo pratite uživo dešavanja sa obe utakmice:

Ekvador - Nemačka (22:00)

Stadion: "Metlife" (Nju Džersi)

Sudija: Tori Penso

Ekvador: Galindes - Franko, Ordonjes, Paćo, Inkapje - Vite, Kaisedo, Angulo, Jeboa - Plata, Valensija



Nemačka: Nojer - Kimih, Ridiger, Ta, Raum - Nmeča, Pavlović, Virc, Sane, Musijala - Haverc

Kurasao - Obala Slonovače (22.00)

Stadion: "Filadelfija"

Sudija: Glen Niberg (Švedska)

Kurasao: Rum - Brenet, Gari, Obispo, Floranus, Fonvil - Čong, Komenensija, L. Bakuna, Ž. Bakuna - Lokadija



Obala Slonovače: Fofana - Operi, Kosunu, U. Diomande, Due - J. Diomande, Sangare, Kesi, Dijalo - Boni, Pepe

21.51 - Inače, golman reprezentacije Kurasaa je Eloj Rum, muž srpske influenserke, Zorane Jovanović, poznatije pod imenom Zorannah

21.19 - Pred početak utakmice treće runde grupe E između Nemačke i Ekvadora, pristalice "pancera" okupirale su Tajms Skver.

21.02 - Potpuni haos dogodio se na ulicama Nju Džersija kada su se sukobile dve grupe navijača Ekvadora. Naime, došlo je do sukoba dve grupe navijača dva velika kluba iz Ekvadora, LDU iz Kita i Barselone iz Gvajakila.

21.00 - U prvom meču na turniru, Holandija je remizirala sa Japanom (1:1), dok su potom savladali Švedsku rezultatom 5:1. Trijumf nad Tunisom doneo bi im prvo mesto u grupi F.

20.56 - Pored navijača Nemačke, koji su okupirali Tajms Skver, isto su učinile i pristalice Holandije u Kanzasu. Njihova selekcija će odmeriti snage sa Tunisom u poslednjoj rundi grupe F od 01.00 čas.

20.53 - Situacija na tabeli je takva da je Nemačka već obezbedila plasman dalje sa šest osvojenih bodova, Obala Slonovače je za sada najbliža prolazu dalje sa 3 boda, ali Kurasao vreba svoju šansu, ima bod, koliko ima i Ekvador koji ima težak zadatak protiv Nemaca

20:45 - Uz sport.alo pratite uživo dešavanja i konačan rasplet u Grupi E na Mundijalu i saznajte ko će biti novi učesnici nokaut faze.