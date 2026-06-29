Fudbaleri Nemačke i Paragvaja igraju u Bostonu meč šesnaestine finala Mundijala.
Uz naš portal pratite uživo dešavanja sa ovog meča:
Nemačka - Paragvaj (0:0)
Sudija: Džalal Džajed (Maroko)
Nemačka: Nojer - Kimih, Ridiger, Ta, Braun - Nmeča, Pavlović - Sane, Undav, Virc - Haverc
Paragvaj: Hilj - Alonso, Kanale, Gomes, Kaseres - Kubas - Ensiso, Galarsa, Bobadilja, Almiron - Avalos
Prvo poluvreme:
19. minut - Sada je nastupilo i malo zatišje, zanimljivo je krenulo, ali u poslednjih desetak minuta, ništa posebno se ne dešava...
8. minut - Preuzeli su Nemci inicijativu u ovim trenucima...U 60 sekundi dva zanimljiva pokušaja Virca. Prvo dodavanje koje bi rezultovalo golom da nije sprečeno u poslednjoj sekundi, a onda udarac Nemca sa oko 20 metara... Ali daleko preko gola.
6. minut - Potom i prva prilika za Nemce, Undava je pokušao sa nekih deset metara, ipak, ništa od toga, nije bio dovoljno precizan
2.minut - Zamalo pa odmah šok! Bio je korner za Paragvaj i iz njega velika šansa! Alonso je lošije zahvatio loptu, ali je bio sam na koji metar od gola... Ipak, brani Nojer...
1.minut - Počela je utakmica u Bostonu!
22.07 - Evo šta su uradili u grupnoj fazi Nemci i Paragvajci:
Nemci su pobedili Kurasao sa 7:1 i Obalu Slonovače sa 2:1, ali su onda šokantno poraženi od Ekvadora sa 2:1. Svakako, prvi u grupi E.
Paragvaj je poražen od Amerike sa 4:1, zatim je pobedio Tursku sa 1:0, a onda obezbedio prolaz remijem od 0:0 protiv Australije. Prošli su kao treći iz grupe D.
21.50 - Igrali su na Svetskom prvenstvu 2002. godine, tada je Nemačka pobedila 1:0
21.45 - Pobednik ovog meča će igrati protiv boljeg iz duela Francuska - Švedska, koji se igra sutra od 23 časa po našem vremenu
21.40 - Utakmica Nemačka - Paragvaj igra se od 22:30 u Bostonu
21.37 - Glavni sudija na ovom meču je Džalal Džajed iz Maroka
21.34 - Paragvaj je bio treći u svojoj grupi, iza SAD i Australije, a ispred Turske
21.31 - Nemačka je bila prva u grupi sa Ekvadorom, koji ih je pobedio, Obalom Slonovače i Kurasaom
21.27 - U pitanju je treći duel šesnaestine finala Mundijala
21.22 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču 1/16 finala Mundijala između Nemačke i Paragvaja. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Bostona i saznajte ko će proći u osminu finala!
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