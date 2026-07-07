Fudbaleri Sjedinjenih Američkih Država i Belgije igraju meč osmine finala Svetskog prvenstva.

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SAD (4-3-3): Friz - Frimen, Ričards, Rim, Robinson - Mekeni, Adams, Tilman - Dest, Balogun, Pulišić

BELGIJA (4-2-3-1): Kurtoa - Kastanj, Mehele, Engoj, De Kujper - Raskin, Onana - Lukebakio, Tilemans, Trosar - De Ketelare

57. minut - Goooool! Belgija sada ima ozbiljnu prednost. Duga lopta je poslata ka De Ketelareu, izleteo je Friz i napravio veliku grešku, što je iskoristio Vanaken i udarcem iz daljine pogodio praznu mrežu.

53. minut - Bolje deluju Amerikanci na početku drugog dela. Imaju više loptu u posedu, ali bez pravih prilika za gol.

Kraj prvog poluvremena!

43. minut - Prilika za Belgiju. Lukebakio je probao glavom posle centaršuta De Kujpera. Lopta je otišla malo pored gola.

33. minut - Gooool! Uzvraćaju odmah Belgijanci! Trosar je probio po levoj strani, uspeo da centrira, a De Ketelare je nadskočio Rima i glavom zatresao mrežu. To je njegov drugi gol na utakmici.

31. minut - Gooool! Amerikanci iz prve šanse stižu do izjednačenja. Tilman je majstorski izveo slobodan udarac i savladao Kurtou. Opet je sjajni vezista pogodio iz prekida, baš kao i u prethodnoj rudni protiv Bosne i Hercegovine.

24. minut - Vreme je za pauzu za hidrataciju koja će sigurno dobro doći Amerikancima.

18. minut - Problem za Belgiju. Onana zbog povrede ne može da nastavi meč.

9. minut - Goooool! Vodi Belgija koja dominira od starta meča. Smušeno je delovala odbrana Amerike. Lukebakio je poslao loptu na levu stranu gde je bio Trosar koji je izblokiran. Lopta se potom odbila do De Ketelara koji se ušunjao iza leđa Rimu i pogodio nebranjenu mrežu.

8. minut - Velika šansa za Belgiju. Odlična akcija po desnoj strani, Kastanj je proigrao Tilemansa, ali je kapiten promašio loptu i propala je izgledna prilika za gol.

1. minut - Umalo gol za Belgiju odmah na startu. Kastanj je snažno šutirao, ali je Fris dobro reagovao.