Nemački i italijanski teniser će se na stadionu "Filip Šatrije" boriti za prvu grend slem titulu.

Finale možete pratiti putem našeg LIVE bloga.

ZVEREV - KOBOLI 6:1, 3:3

Drugi set

3:3 - Ponovo Koboli dobija svoj gem. Nije Flavio imao brejk loptu, ali igra sve bolje.

3:2 - Obojica drže svoj servis u drugom setu. Za sada bez brejk lopti.

2:2 - Budi se Koboli. Još jedan siguran gem za Italijana.

2:1 - Zverev i dalje neumoljiv u svojim servis gemovima.

1:1 - Konačno gem za Kobolija. Izgubio je Italijan samo jedan poen i došao do izjednačenja. Da li je ovo nagoveštaj povratka?

1:0 - Još jedan siguran gem za Zvereva koji nastavlja tamo gde je stao u prvom setu.

Prvi set

6:1 - Dominantan prvi set Saše Zvereva. Nemac je bio nezaustavljiv u ovom delu igre, dok je Kobolija pojeo pritisak igranja prvog grend slem finala.

5:1 - Saša je na gem od osvajanja prvog seta.

4:1 - Dupli brejk Zvereva koji dominira u prvom setu.

3:1 - Bez većih problema Zverev dobija još jedan servis gem.

2:1 - Upisuje se Koboli i osvaja prvi gem u ovom finalu.

2:0 - Zverev je potvrdio brejk.

1:0 - Odmah brejk na startu finala! Maratonski prvi gem koji je trajao osam minuta pripada Zverevu koji je uspeo da iskoristi četvrtu brejk loptu.

Počelo je finale! Prvi na servisu Flavio Koboli.

15:15 - Ni jedan ni drugi do sada nisu osvojili grend slem titulu, pa će se danas u Parizu ispisati istorija.

15:05 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen finalu Rolan Garosa u kojem se sastaju Aleksandar Zverev i Flavio Koboli. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Pariza.