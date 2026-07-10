Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, igra polufinale Vimbldona protiv Janika Sinera. Meč pratite uživo putem našeg bloga:

Đoković - Siner 0:1 (4:6, 3:3)

Drugi set:

3:3 - Bilo je 0:30, ali Novak nije uspeo da dođe do brejk lopti, Siner je osvojio gem...

3:2 - Đoković je morao da prolazi kroz pakao u ovom gemu, spasao je dve brejk lopte i sačuvao prednost u drugom setu

2:2 - Siner se izvukao, ponovo je Novak došao do dva poena u gemu Italijana, ali se Janik iščupao



2:1 - Nije to previše poremetilo Novaka, koji je lako došao do novog servis gema

1:1 - Bilo je 30:30 na Sinerov servis, ali onda dva izuzetno precizna servisa Italijana kojim je poravnao rezultat

1:0 - Dobro je Novak otvorio drugi set, osvojio je uvodni gem na svoj servis

Prvi set:

4:6 - Set za Italijana! Sineru je bio dovoljan jedan brejk da dođe do prvog seta! - 6:4

4:5 - Brejk...Nije izdržao Đoković, prvi je poklekao i izgubio servis gem u najgorem trenutku! Sada će Italijan servirati za prvi set!

4:4 - Rutinski za sada deluje Janik Siner u svojim servis gemovima, bez izgubljenog poena je poravnao rezultat

4:3 - Pametan slajs servis Đokovića kojim je došao do četvrtog gema u prvom setu

3:3 - Siner je osvojio gem sa nulom, loptica se sada prebacuje u Novakovo polje

3:2 - Kao da smo prizvali tu brejk loptu, imao je Siner prvu na meču, ali je nije iskoristio, Novak se izvukao i ponovo ima prednost u ovom setu

2:2 - Dolazi sada i Siner do gema, apsolutno ni promil šanse za sada nisu imali ni Novak ni Siner da dođu do brejk lopte

2:1 - Za sada bez problema za tenisere na njihove servise, Đoković ponovo samo jedan poen prepušta rivalu i dolazi do drugog gema

1:1 - Uzvraća na isti način i Janik Siner, izgubio je takođe samo jedan poen u svom prvom servis gemu i došao do gema

1:0 - Đoković otvara polufinale Vimbldona sigurnim servis gemom, izgubio je samo jedan poen i poveo na startu meča

17.15 - Teniseri su na terenu, očekuje nas početak meča!

17.10 - Uskoro će se na terenu naći Đoković i Siner!

17.08 - Zverev je lako u tri seta pobedio domaćeg igrača Artura Ferija i plasirao se u svoje prvo finale Vimbldona!

16.24 - Siner je u prvom kolu pobedio Kecmanovića u tesnom meču sa 3:2, potom je sa po 3:0 redom dobijao Nuna Boržeša, Džensona Bruksbija, Šintara Močizukija i Jana Lenarda Štrufa

16.21 - Đoković je do ovog susreta bio bolji od Jibing Vua (3:1), Stefanosa Cicipasa (3:0), Artura Rinderkneša (3:1), Romana Safiulina (3:1) i Ože-Alijasima (3:2)

16.19 - Poslednji put su odigrali na Australijan Openu ove godine i to u polufinalu, kada je Novak dobio sa 3:2.

16.17 - Srpski i italijanski teniser su odigrali do sada 11 mečeva, a Siner vodi sa 6:5

16.14 - Nemački teniser je dobio i drugi set, bio je ubedljiviji ovaj put, osvojio ga je sa 6:2

15.37 - Zverev je dobio prvi set u taj-brejku rezultatom 7:0

15.32 - Đoković i Siner će na teren odmah po završetku meča između Britanca Ferija i Nemca Zvereva, koji čine prvi polufinalni par

15.25 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču polufinala Vimbldona između Novaka Đokovića i Janika Sinera. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Londona.