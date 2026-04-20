Fudbalski klub Partizan nije dobio licencu za UEFA takmičenja.

Kako saznaje Sportklub, crno-beli su odbijeni u prvom stepenu od strane nadležne komisije Fudbalskog saveza Srbije.

- Prema vestima sa lica mesta, Partizanova dokumentacija ima nekoliko propusta. Navodno, reč je o detaljima vezanim za finansije i probijanju pojedinih rokova. Komisija za licenciranje, sledeći detaljno uputstva, donela je negativnu odluku. Partizanu ostaje mogućnost žalbe drugostepenom organu u postupku licenciranja. Odluka komisije za žalbe, pod uslovom da iz Humske stigne konkretan prigovor, mogla bi da se očekuje tek u maju - navodi pomenuti portal.

Partizan je određene finansijske probleme uspeo da reši u martu i dostavio prijavu FSS i UEFA zbog licence.

Klub iz Humske je prodao Andreja Kostića Milanu za 3,5 miliona evra, ali to nije bilo dovoljno.

Crno-beli su uspeli da obezbede još 1,2 miliona evra, ali ni to očigledno nije bilo dovoljno da se reše problemi.