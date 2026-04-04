Luka Dončić je ispisao istoriju NBA lige.

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa zbog povrede zdanje lože neće biti na terenu do početka plej-ofa i ove sezone najverovatnije neće biti konkurent za individualne nagrade.

Takođe, neće moći da bude ni u jednoj od tri idealne petorke zbog toga što nema minimalno potrebnih 65 utakmica, već je odigrao 64 meča u dresu Lejkersa ove sezone.

Ono što je impresivno jeste da je Dončić najbolji strelac NBA lige. U proseku ima čak 33,5 poena i drugi najbolji strelac je Šej Gildžes Aleksander sa 31,5 poena dakle 2 manje po utakmici.

Kada je poslednji put najbolji strelac NBA lige odigrao manje od 65 utakmica u sezoni godina je bila 1976. i to je uspeo Bob Mekadu i on, takođe, nije bio deo niti jedne idealne petorke lige.

Mekadu je tada igrao za Bafalo Brejvse, franšizu koju su nasledili Los Anđeles Klipersi.