Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu ekipu Kluža rezultatom 86:76 (25:19, 26:20, 15:23, 20:14) u meču sedmog kola Top 8 faze ABA lige.

Trener crveno-belih Saša Obradović istakao je da je ovo bila teška utakmica.

U najavi sam rekao da neće biti laka utakmica, jer smo više glavom, vidljivo je to bilo, u utakmici što nam život znači protiv Real Madrida. Bilo je manjka koncentracije, pogotovo u trećoj četvrtini. Našli smo način, ali mora bolje. Iskoristio sam šansu da igram sve igrače, mnogo mi je važan sutrašnji trening", rekao je Obradović.

Objasnio je zbog čega je došlo do pada.

- Nije lako, nije to samo ova utakmica. Rekao sam već da imamo malo problema sa fokusom, pogotovo u ABA ligi. Nažalost, nismo ni ovaj trenutak iskoristili da to popravimo. Ipak, ne mogu stvarno da kažem, bilo je i duplo kolo i zahtevne utakmice i bez obzira na dobro raspoloženje ne možeš da imaš dobar fokus na ovu utakmicu. Došlo je i emotivno pražnjenje protiv Asvela, to se videlo i kroz neke glavne igrače.

Osvrnuo se i na Real.

- Sigurno je da je Real favorit kod kuće, s obzirom da i oni imaju obavezu da pobede. Mislim da je dobar izazov igrati tamo. Pokazali smo u prvoj utakmici, posebno u zadnjoj četvrtini da možemo fizički da odgovorimo njihovim igračima. Ono što je najvažnije je da ne sme da bude ovoliko izgubljenih lopti, nepotrebno. Mislim da nam tu još fali iskustvo odigravanja velikih utakmica, ali siguran sam da ćemo biti energetski tamo, jedino moramo da imamo dobru kontrolu utakmice. Veliki su im igrači na svim pozicijama, mogu da prave razliku u svakom momentu, ali i mi znamo naše kvalitete. Kodi je danas odmarao, pa ćemo i njega imati potpuno svežeg za ovu utakmicu. Ne možeš da pobediš Real ako samo igraš odbranu, moraš da budeš dobar u oba smera.

Pomenuo je i Tajsona Kartera.

- Još mu fale 'noge', ali to je neko ulaganje koje traje, još mu vremena treba, ali u nekim parititurama koje igra može da da kvalitet.

Prokomentarisao je kratko i odlazak Jaga.

- Bila je to odluka celog stručnog štaba, gledali smo i šta je u interesu kluba. To je to - zaključio je Obradović.