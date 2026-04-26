U utorak će u sedištu FIBA biti održan važan sastanak u Ženevi na kom će prisustvovati visoki predstavnici Evrolige i NBA lige, kako bi razgovarali o budućnosti evropske košarke nakon mogućeg doalska NBA u Evropu uz saglasnost same FIBA u sezoni 2027/28.

Novo takmičenje i novi scenario otvaraju brojna pitanja i neizbežno ulaze u sukob sa postojećom Evroligom, pri čemu NBA pokušava da privuče neke od njenih klubova kao i investicione fondove od kojih želi da obezbedi novac, a to izaziva veliki rizik i zabrinutost.

Ali, postoji opravdani strah da bi to sve moglo da našteti evropskoj košarci.

Dok Evroliga drži najjače brendove poput Barselone, Panatinaikosa i turskih giganata, NBA projekat bi se u početku oslanjao na timove iz FIBA Lige šampiona (BCL) i klubove koji "vise" u Evroligi, poput Asvela ili Albe. Postoji opravdan strah da bi to bila svojevrsna "E-League" - razvojna liga za Amerikance u kojoj bi se samo kalili igrači za SAD, što evropski fudbalski giganti (koji imaju košarkaške sekcije) poput Bajerna ili Barselone ne žele da prihvate.

Najveći potres izaziva pozicija Real Madrida. Najtrofejniji evropski klub je jedini "teškaš" koji ozbiljno razmišlja o NBA opciji. Ipak, uprava Reala se suočava sa neviđenim pritiskom sopstvenih navijača, koji su jasno poručili: "Želimo Evroligu, ne NBA Superligu!"

Drugi klubovi sa "A" licencom, njih ima deset (među kojima su Barselona, Efes, Fenerbahče, Olimpijakos, itd...), potpisali su desetogodišnju licencu i obavezali se na vernost Evroligi uz moguće kazne od 10 miliona evra ukoliko napuste takmičenje.

U tekstu se navodi da Evroliga planira proširenje na 24 tima do 2029. godine. Crvena zvezda i Partizan se pominju kao klubovi koji su podneli zvanične aplikacije za dobijanje dugoročnih licenci. Pored njih, tu su i Dubai, Pariz, Bešiktaš i Hapoel, što pokazuje da je interesovanje za trenutni format Evrolige nikad veće.

Procena je da bi vrednost licence mogla da skoči na cifre između 40 i 75 miliona evra, dok bi ukupna vrednost Evrolige do 2029. godine mogla da dostigne i 2,5 milijardi evra.

Adam Silver je u Berlinu priznao da će NBA projekat u Evropi u početku gubiti novac. NBA traži od investitora između 500 miliona i milijardu dolara za ulazak, dok istovremeno želi da uzima čak 45 odsto profita. Poređenja radi, UEFA u fudbalu uzima samo 2,5 odsto.

Ovakav razvoj situacije je odbio neke velike fudbalske brendove kao što su PSŽ i Mančester Siti, koji neće da budu "nečija filijala".

Takođe, cilj je da se izbegne scenario "Superlige".

Poučeni katastrofom fudbalske Superlige, gde su se klubovi sukobili sa navijačima i matičnim savezima, košarkaški moćnici pokušavaju da nađu sredinu. Čus Bueno (CEO Evrolige) i George Aivazoglou (NBA direktor za Evropu) pokušaće u Ženevi da izgrade mostove.

Zaključak je sledeći: NBA brend je moćan, ali trenutni evropski proizvod (Evroliga) je kvalitetniji na terenu. Da li će doći do spajanja ili totalnog rata koji će podeliti kontinent, znaćemo uskoro. Jedno je sigurno – košarka kakvu poznajemo više nikada neće biti ista.