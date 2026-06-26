Pargvaj - Australija 0:0

Paragvaj (5-4-1): Hil - Kaseres, Velaskez, G. Gomez, Alderete, Majdana - D. Gomez, Kubas, Galarza, Ensiso - Avalos

Australija (3-4-2-1): Bič - Čirkati, Sutar, Herington - Behič, Onil, Irvajn, Bos - Metkaf, Volpato - Irankunda

Turska - Sjedinjene Američke Države 2:1

Turska (4-2-3-1): Čakir - Čelik, Kabak, Bardakdži, Elmali - Ozdžan, Kokču - Ajdin, Guler, Jildiz - Jilmaz

SAD (4-2-3-1): Tarner - Skeli, Trasti, Robinson, Mekenzi - Berhalter, Mekeni - Vea, Rejna, Eronson - Pepi



Drugo poluvreme:

49. minut - Novi gol za SAD! Ovoga puta Berhalter je strelac!

Prvo poluvreme:

45+5 - Kraj prvog poluvremena!

31. minut - Evo totalnog preokreta! Kokču je pogodio a 2:1

30.minut - Mark Mekenzi je zatresao mrežu posle kornera i jako smušene reakcije odbrane Turske.

Ali, bio je u evidentnom ofsajdu.

23.minut - Vreme je za pauzu za vodu.

10.minut - Turska igra za čast... Arda Guler je uspeo da postigne gol iz prve prilike.

3.minut - Amerika već vodi! Trasti je pogodio mrežu rivala.

1.minut - Utakmice su počele!

03.46 - U centru pažnje biće reprezentacija Turske koja se baš obrukala na ovom turniru.

03.45 - Stigli smo i do grupe D. Treće kolo donsi mečeve Turske i SAD, odnosno Paragavaja i Australije.