Fudbaleri Engleske pobedili su Panamu sa 2:0 i tako izborili prvo mesto u Grupi L sa sedam bodova i prošli u nokaut fazu.

Hrvatska je upisala trijumf nad Ganom od 2:1 i sa šest bodova uspela da se domogne drugog mesta i plasmana u narednu rundu takmičenja.

Gana je ostala na četiri boda, ali dovoljna, da se kao jedna od najbolje trećeplasiranih ekipa plasira u narednu rundu takmičenja.

Englezi su opravdali ulogu favorita protiv autsajdera Paname, koja nije osvojila nijedan bod.

Gordi Albion se mučio u prvom poluvremenu da slomije otpor rivala, napadali su preko Harija Kejna, Belingema, Rašforda...ali gol je izostajao. Ipak, drugo poluvreme je donelo drugačiju sliku. Engleska je najpre u 62. minut preko Belingema povela, a onda i u 68. minutu preko Kejna povisila prednost nad Panamom, povela 2:0 i tako rešila pitanje pobednika.

Što se meča Hrvatske i Gane tiče.

Tu je samo bilo pitanje ko će biti drugi, a ko treći na tabeli. Hrvati su poveli preko Petra Sučića u 31. minutu. Gana je uzvratila u drugom poluvremenu, u 73. minutu je Lukasen matirao Livakovića.

Ipak, za veliko slavlje Hrvatske, bio je zaslužan Vlašić koji je postigao gol u 83. minutu i tako komšijama doneo nova tri boda i drugo mesto u Grupi L.

Uz sport.alo pratite uživo dešavanja sa ovih utakmica:

Hrvatska - Gana (2:1)

Stadion: "Filadelfija"

Hrvatska: Livaković - Perišić, Pongračić, Šutalo, Stanišić - Kovačić, Modrić - Baturina, Sučić P, Vlašić - Budimir



Gana: Asare - Mensa, Lukasen, Adjetej, Senaja - Sibo, Ovusu, Parti - Semenjo, Aju, Sulemana

Panama - Engleska (0:2)

Stadion: "Metlife" (Njujork)

Engleska: Pikford - O'Rajli, Geji, Konsa, Kvansa - Belingem, Andreson - Rašford, Rodžers, Saka - Kejn



Panama: Moskera - Gutijerez, Andrade, Kordoba, Eskobar, Muriljo - Rodrigez J., Harvi, Barcenas, Martinez - Rodrigez T.

Drugo poluvreme:

90. minut - Sedam minuta nadoknade na meču Hrvatske i Gane! Što se Engleza tiče, oni su sigurno prvi na tabeli pobedom nad Panamom

83. minut -Goool! Vlašić! Hrvatska ponovo vodi! - 2:1

82. minut - Au, kakva prilika za Pašalića! Neverovatna parada Asarea, spasio je Ganu!

73. minut - Goool! Lukasen je strelac! Vraća se Gana u igru! - 1:1

68. minut - Goool! Hari Kejn je povisio na 2:0 za Englesku! - 0:2

62. minut - Goool! Džud Belingem je strelac! Engleska je konačno došla do boda! - 0:1

55. minut - Umalo da Puma Rodrigez, bivši fudbaler Crvene zvezde, šokirao Engleze, usamljen je bio, šutirao sa ivice šesnaesterca, ali nedovoljno precizan

52. minut - Hari Kejn je svuda po terenu, juri tu prednost Engleska, pokušava na sve načine da matira odbranu Paname

50. minut - Opasnija Gana na početku drugog poluvremena, ali, nema izjednačenja

46. minut Počeo je drugi period igre!

POLUVREME!

Prvo poluvreme:

45. minut - Gordi Albion razočarao za sada, nema golova u Njujorku protiv autsajdera Paname, Hrvatska vodi na poluvremenu i jako je blizu nokaut faze!

40. minut - Konačno sjajna prilika za afričku selekciju! Semenjo je tukao po lopti, ali ona je završila pored gola koji brani Livaković

31. minut - Goool! Petar Sučić je strelac, Hrvatska vodi protiv Gane! - 1:0

25. minut - Vreme je za kratku pauzu od tri minuta....

17. minut - Stative Nikole Vlašića! Dobra kontra Hrvata i nisu imali sreće sada!

14. minut - Hrvati uglavnom po levom boku napadaju Ganu, a tamo se nalazi Ivan Perišić

9. minut - Krenula je Hrvatska u kontru preko Perišića, ali, on je dobacio samo do golmana Gane

8. minut - Pokušao je Rašford, konkretnija Engleska, što je i očekivano, veliki su favoriti, takođe, Kejn i Belingem prete Panami

6. minut - I dalje je tek početak na mečevima u Filadelfiji i Nju Džersiju, tek nas očekuju prava uzbuđenja

1.minut - Počeli su mečevi!

22.56 - Intonirane su himne, sve je spremno za spektakl!

22.45 - Selektor Engleske, Tomas Tuhel: Osećamo se veoma dobro pripremljeno. Uvek sam uzbuđen zbog svog tima jer imamo jak tim iz kog možemo da biramo. Cilj je da ubrzamo igru jer je veoma teško ako uvek igramo protiv deset igrača koji se brane sa predanošću i posvećenošću. Imamo neke stvari koje treba da poboljšamo.

22.35 - Selektor Hrvatske, Zlatko Dalić: Znamo koliko je utakmica važna. Protivnik je jako dobar. Perišić je na levom boku, čuvaće Semenja koji je brz i Ivan ga može zaustaviti. U ovom trenutku je koncentrisaniji od Gvardiola. Budimir ima samopouzdanje jer je dao gol u prošloj utakmici. Kad se budemo branili, Petar Sučić će se spustiti i pomoći Modriću i Kovačiću u veznom redu. Verujemo u ono što radimo.

22.23 - Gane ne ide na Hrvatsku u najjačem sastavu:

Selektor Gane Karlos Keiroš napravio je promene u timu u odnosu na utakmice sa Panamom i Engleskom.

Tako se u startnoj postavi protiv Hrvatske nisu našli standardni štoper Žerom Opok, te vezni igrač Kaleb Jirenkji, strelac jedinog pogotka Gane na ovom prvenstvu i čovek koji je dosad imao maksimalnu minutažu.

Priliku sa klupe čeka i Injaki Villijams.

22.03 - Poredak trećeplasiranih ekipa trenutno:

22.00 - Ivan Perišić: "Gledali smo ove dve utakmice koliko smo stigli, imamo još jednu analizu. Dobra su ekipa, kompaktni, igrali su niski blok u ove dve utakmice. Prošli su grupa, pa možda sad promene nešto, moramo biti spremni na sve. Moramo se pripremiti i biti puno bolji nego u prve dve utakmice".

22.00 - Računica za Hrvate:

Ako Hrvatska pobedi Ganu, a Panama odigra bar nerešeno sa Engleskom - Hrvatska ide dalje kao prva u grupi.

Ako osvoji grupu, Hrvatska čeka ishod duela Konga i Uzbekistana. Ako Kongo pobedi, on bi bio rival Zlatku Daliću i ekipi. U ostalim scenarijima to bi bio Senegal.

Ako Hrvati prođu kao drugi, igrali bi protiv drugoplasiranog iz Grupe K u kojoj su Portugal, Kolumbija, Uzbekistan i Kongpo). Ako bude treća išla bi na pobednika ove grupe. A postoji scenario u kom Hrvati mogu i da ispadnu, videćemo...

21.56 - Tri promene kod Hrvata:

Tri promene je u odnosu na prethodni meč napravio selektor Hrvatske, Zlatko Dalić.

Na klupi je ostavio Joška Gvardiola, Petra Musu i Marka Pašalića. Umesto njih u startnih 11 su Peter Sučić, Nikola Vlašić i Ante Budimir.

Nikola Vlašić u startih 11 je iznenađenje dana u Hrvatskoj.

21.40 - Panama je već ispala sa Mundijala.

21.35 - Engleska je obezbedila prvo mesto u grupi, dok direktan okršaj Hrvatske i Gane rešava pitanje o drugoplasiranoj i trećeplasiranoj selekciji.

21.32 - Poslednje kolo grupe L donosi duele između Hrvatske i Gane, odnosno Engleske i Paname.

21.30 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen mečevima trećeg kola u Grupi L na Mundijalu. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja sa utakmica Hrvatska - Gana, Engleska - Panama i saznajte ko ide u nokaut fazu takmičenja.